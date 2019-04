Truy tố kẻ giết vợ rồi tạo hiện trường giả thành vụ tai nạn giao thông

Sáng nay (16/4), Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam 4 tháng đối với Mã Minh Thu (55 tuổi, trú xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giết người".



Theo cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 31/3, một số người dân phát hiện vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở khu vực đường liên xã thuộc buôn Bling, xã Cư M’gar, khiến một phụ nữ trung niên tử vong đã trình báo cơ quan chức năng.

Đối tượng Mã Minh Thu.

Được báo tin, lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Cư M’gar có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nạn nhân bị tử vong là bà Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi, trú xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar). Trong quá trình điều tra, công an huyện Cư M'gar phát hiện đây không phải vụ tai nạn giao thông mà là một vụ mưu sát, và đối tượng Thu (chống nạn nhân) là nghi can số một nên đã triệu tập.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thu còn quanh co chối tội, nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Thu khai nhận: vào sáng 31/3, đối tượng cùng vợ đi vào rẫy ở buôn Bling, xã Cư M’gar làm nương rẫy. Chiều cùng ngày, hai vợ chồng xảy ra cãi vã, xô xát. Do nóng giận đối tượng đã dùng thanh sắt đánh vào đầu vợ khiến bà Xuân bị chảy máu và ngất đi. Tiếp đó, Thu chở bà Xuân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường ở khu vực buôn Bling. Đối tượng đã tạo hiện trường giả thành một vụ tai nạn giao thông để che giấu hành vi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk xử lý theo quy định của pháp luật./.

