Từ mâu thuẫn chạy xe nẹt pô, 1 người bị đâm tử vong, 1 người nguy kịch

Ngày 6/5, Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, 4 nghi can trong vụ thanh toán nhau trong đêm tối làm 1 người chết và 1 người bị thương trên địa bàn huyện Châu Thành đã ra đầu thú.

Hiện trường vụ án mạng

Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng Đoàn Lê Minh Nhuận (20 tuổi, ngụ xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) - nghi phạm trực tiếp tấn công làm chết người để điều tra. Riêng 3 nghi can còn lại đang được cơ quan công an làm rõ vai trò đồng phạm để củng cố hồ sơ chứng cứ, xử lí theo quy định của pháp luật.

Khoảng 22h30 ngày 3/5, tại ngã tư Nông trường (điểm giáp nhau giữa 3 xã Tân Lý Tây, Tân Lý Đông và Tân Hương) thuộc tỉnh lộ 866, huyện Châu Thành, anh Võ Thanh Bình và Nguyễn Thanh Tâm, từ cơ sở kinh doanh ở ấp Tân Thuận, xã Tân Hương đi ra tỉnh lộ 866 và có tranh cãi với một nhóm khoảng 10 đối tượng khác. Sau đó, một số thành viên trong nhóm này đã dùng hung khí tấn công khiến anh Bình và anh Tâm bị thương nặng. Trong đó, anh Nguyễn Thanh Tâm (SN 1990, ngụ huyện Chợ Gạo) bị thương nặng dẫn đến tử vong, còn anh Võ Thanh Bình (SN 1980, ngụ huyện Châu Thành) bị nhiều vết thương phải chuyển đến bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh để điều trị.

Sau khi gây án, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Tâm bị gần 10 vết thương, trong đó có vết thương xuyên thấu ngực, thủng phổi bởi vật sắc nhọn gây sốc mất máu cấp, dẫn đến tử vong.

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong việc chạy xe nẹt pô giữa nhóm của Lê Minh Nhuận với nhóm của anh Nguyễn Thanh Tâm./.

