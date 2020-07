Va chạm giao thông, 1 thanh niên ở Quảng Ninh bị đâm tử vong tại chỗ

Công an tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an thành phố Cẩm Phả và các lực lượng chức năng làm rõ vụ va chạm giao thông không nghiêm trọng nhưng do không giữ được bình tĩnh một thanh niên đã bị đâm tử vong tại chỗ.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Vụ việc xảy ra xảy ra lúc 22 giờ đêm qua (01/07) tại ngõ 269, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả , tỉnh Quảng Ninh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là đối tượng Trần Minh Đức (SN 1981, trú tại tổ 5, khu Trần Hưng Đạo , phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) đang lưu thông xe máy BKS: 14F4 - 9697 theo hướng Hạ Long - Cẩm Phả thì bị xe taxi (BKS 14A-197.64) do Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1988, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển tạt đầu.



Ngay lập tức, Trần Minh Đức đã chạy vượt lên chèn đầu taxi và xảy ra cãi vã với lái xe taxi và 2 hành khách trên xe. Không giữ được bình tĩnh, đối tượng Trần Minh Đức đã dùng dao treo ở chùm chìa khóa lao vào đâm anh Trần Hữu Thái ( SN 1997 trú tại xã Dương Huy, TP Cẩm Phả) khiến anh Thái tử vong tại chỗ.

Hành khách còn lại là anh Lê Đông Mừng (SN 1992 , trú tại khu 4, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) ôm giữ đối tượng Đức và bị đâm vào phần bụng bị thương.

Ngay sau đó, người dân đã cùng truy bắt đối tượng Đức và bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc./.