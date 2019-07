Vợ mất tích bí ẩn khi cùng chồng đi làm ở Trung Quốc

Theo đơn trình bày của anh Nguyễn Công Lợi (SN 1994, trú tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An), ngày 6/4, vợ chồng anh được một người quen giới thiệu đi sang Trung Quốc làm việc. Sau khi sang Trung Quốc, anh chị làm việc tại một xưởng sản xuất dép ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngày 2/5, khi tan ca làm, chị Hoài (vợ anh Lợi) đã đi ăn cùng một người bạn cùng phòng.

Hình ảnh chị Hoài.

Tuy nhiên, hơn 3 tiếng sau không thấy vợ về, anh Lợi đã gọi điện thoại nhưng không người vợ không trả lời. Ngay lập tức, anh Lợi đã gọi điện thoại cho người đi cùng chị Hoài. Tuy nhiên, người đi cùng cũng không biết chị Hoài đi đâu.



Sau nhiều ngày tìm kiếm không thấy vợ, anh Lợi đã chủ động đến cơ quan Công an Trung Quốc để trình báo sự việc. Tuy nhiên, công an Trung Quốc đã lập biên bản sự việc. Sau khi nghe thông tin sự việc, vì sợ liên lụy nên chủ xưởng đã đuổi việc anh. Về Việt Nam, anh Lợi đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Hơn 2 tháng qua gia anh Lợi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào của vợ mình./.