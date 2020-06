Vợ Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố thêm tội danh

Chiều 22/6, Công an tỉnh Thái Bình vừa thông tin diễn biến tiếp theo vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 20/12/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Vợ chồng Đường Dương.

Cụ thể, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 20/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, ngày 19/6/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980), trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Giám đốc Công ty bất động sản Đường Dương, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự, với vai trò là đồng phạm.



Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, giữa tháng 4/2020, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với 4 bị can là các cán bộ Sở Tư pháp và Tài nguyên Môi trường Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Các bị can này được xác định có liên quan đến một số hoạt động đấu giá mà vợ chồng Nguyễn Xuân Đường từng tham gia tại địa phương.

Hiện vụ án đang điều tra theo quy định của pháp luật./.