Vợ Tiến sĩ Bùi Quang Tín làm việc với công an sau khi chồng tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã mời bà Nguyễn Thị Bích đến làm việc để điều tra về cái chết của chồng bà là Tiến sĩ, Luật sư Bùi Quang Tín, rơi lầu tử vong vào ngày 5/4 tại chung cư New Saigon (ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TPHCM).

Hiện trường vụ việc.

Ngày 17/4, đến làm việc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, bà Bích đã có 4 giờ làm việc với điều tra viên. Cùng đi có Luật sư Nguyễn Văn Quynh (người đại diện quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ). Bà Nguyễn Thị Bích, cho biết: đã ghi lại toàn bộ lời tường trình của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang làm theo quy trình khi giải thích quyền và nghĩa vụ theo Luật; giải thích tiến trình vụ án thế nào, rồi ghi lại những gì bà Bích biết, gần giống bản mà bà này đã ghi ở huyện Nhà Bè”. Bà Bích mong muốn vụ án nhanh chóng được làm sáng tỏ, vì đến nay cũng đã gần 20 ngày xảy ra vụ việc.



Trao đổi thêm về nội dung này, Luật sư Nguyễn Văn Quynh cho hay, tại buổi làm việc mới đây, bà Bích cung cấp những thông tin liên quan đến ông Tín theo đề nghị của cơ quan điều tra. Đồng thời công an cũng thông báo vụ việc đang tích cực xác minh làm rõ. Đến thời điểm này, Luật sư Quynh và Luật sư Trần Bá Học đã được cơ quan điều tra cấp đăng ký Bảo vệ quyền lợi cho gia đình Tiến sỹ, Luật sư Bùi Quang Tín.

Như VOV đã đưa tin, trưa ngày 5/4, Tiến sĩ Bùi Quang Tín có đến căn hộ ở tầng 14 trong chung cư New Saigon, là nơi ở của một đồng nghiệp của TS Bùi Quang Tín tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Tại đây, nạn nhân có ăn trưa với 8 người khác. Sau đó, chiều tối cùng ngày thì xảy ra vụ ông Tín rơi từ tầng 14 xuống đất tử vong.

Căn chung cư New Saigon, nơi Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong.

Sau sự việc, Công an huyện Nhà Bè đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường. Tại đây, công an ghi nhận có 1 chiếc ghế gỗ mà phần tựa bị gãy, 2 điện thoại và đôi dép của nạn nhân...

Diễn biến liên quan đến vụ án, ngày 8/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức để tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật do vi phạm quy định hiện nay về các biện pháp cách ly phòng chống dịch Covid-19 đối với hai lãnh đạo Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, gồm: ông Bùi Hữu Toàn, hiệu trưởng nhà trường; ông Nguyễn Đức Trung, phó hiệu trưởng. Ông Đoàn Thanh Hà, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 5 viên chức quản lý với các cá nhân có tham gia buổi uống rượu trên để tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật do vi phạm các quy định về phòng chống Covid-19. Tất cả những người này cùng bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày kể từ ngày 8/4.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cùng các đơn vị có liên quan tiếp tục khoanh vùng các vị trí xung quanh khu chung cư, khám nghiệm kỹ lưỡng căn hộ, khu vực giếng trời, vị trí lan can... nơi Tiến sĩ Bùi Quang Tín có mặt hôm trước khi mất. Việc kiểm tra hiện trường lần 2 là bước điều tra độc lập của Công an TPHCM sau khi hồ sơ vụ việc được công an địa phương bàn giao theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ ./.