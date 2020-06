Vụ án tại Công ty Tân Thuận: Khởi tố 3 cán bộ liên quan

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận; Huỳnh Phước Long, nguyên thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn thuộc Văn phòng Thành uỷ TP HCM và Đỗ Công Hiệp, nguyên Kế toán trưởng SADECO để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Đỗ Công Hiệp (Kế toán trưởng Công ty SADECO) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; Quyết định khởi tố các bị can Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) và Huỳnh Phước Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý - Đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Phước Long.

Ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc. (Ảnh: Tiền Phong)

Các Quyết định và Lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM phê chuẩn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh theo đúng quy định. Kết quả khám xét thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như VOV đưa tin, tháng 5/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố, bắt giam đối với ông Tề Trí Dũng, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là IPC) và bà Hồ Thị Thanh Phúc - Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) cùng về tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Tiếp đó, tháng 1/2020 ông Trần Công Thiện cũng bị khởi tố cùng Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Các ông Trần Công Thiện, Huỳnh Phước Long, Đỗ Công Hiệp vừa khỏi tố sáng ngày 17/6, được xác định có liên quan đến sai phạm của Công ty Tân Thuận để doanh nghiệp tư nhân thôn tính SADECO, một công ty trực thuộc UBND TP HCM. Quá trình điều tra vụ án này, Công an cũng đã làm việc với ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM để làm rõ các thông tin liên quan vừa nêu./.