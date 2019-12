Vụ bé gái khóc đứt hơi vì bị bảo mẫu xách ngược: Công an vào cuộc

Ngày 6/12, vợ chồng anh H.A.T (SN 1992), chị Ph.Th.H (SN 1992, trú tại TP Vinh, Nghệ An) cho biết, sau khi vợ chồng anh chị trình báo sự việc đến cơ quan công an TP Vinh, Nghệ An, hiện tại cơ quan điều tra đã trích xuất lại camera được lắp đặt trong nhà để phục vụ quá trình điều tra.

Hình ảnh cháu bé bị bà Doan xách ngược rồi lắc mạnh (ảnh cắt từ clip).

Vợ chồng anh chị cũng đã báo sự việc đến trung tâm môi giới nơi đã giới thiệu chị H thuê bà Doan làm người giúp việc, để đơn vị này không giới thiệu người phụ nữ trên đến bất kỳ gia đình nào nhằm tránh sự việc đáng tiếc lại tái diễn.



Anh H.A.T nhớ lại, khoảng 20h ngày 4/12, vợ chồng tôi có việc ra ngoài nên để con gái là H.T.Tr.A (13 tháng tuổi) ở nhà cùng với người giúp việc là bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại huyện Đô Lương). Khoảng hơn 1h sau vợ chồng anh chị trở về thì con gái đã ngủ.

Chị H bàng hoàng nhớ lại sự việc.

Sáng hôm sau, người giúp việc có nói là con gái anh chị khóc. Đến nơi làm việc chị Ph.T.H nhớ lại lời người giúp việc nên nghi ngờ. Chị vội xem lại camera được đặt tại phòng nơi con gái ngủ cùng người giúp việc. Lúc này chị H như chết lặng khi phát hiện ra toàn bộ hành động nhẫn tâm của bà Doan đối với đứa con gái bé bỏng.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh, con gái chị liên tục khóc không ngừng thì bà Doan không những không dỗ dành mà còn đánh đập, thậm chí người này còn cầm 2 chân cháu bé, để đầu cháu ngược xuống phía dưới rồi lắc trên giường, sau đó ném xuống gối. Cháu bé càng khóc lớn thì người này bế ra khỏi giường, tiếp tục dùng hay tay tóm lấy chân cháu bé để đầu cháu ngược xuống dưới sàn nhà rồi lắc mạnh nhiều lần…

Chị H vội báo sự việc cho chồng rồi lập tức trở về nhà. Tuy nhiên khi vợ chồng chị H gặng hỏi thì bà Doan vẫn chối đây đẩy. Chỉ đến khi xem lại toàn bộ clip ghi lại sự việc đã diễn ra bà Doan mới thừa nhận.

Đến thời điểm hiện tại vợ chồng chị H vẫn không dám xem lại hình ảnh mà camera ghi lại sự việc. Nhìn con gái bé bỏng hồn nhiên nô đùa vợ chồng anh chị lại rơi nước mắt. Anh H.A.T cho biết, sau sự việc cháu ăn vào thì trớ ra khiến hai vợ chồng rất lo lắng, hôm nay vợ chồng anh chị sẽ đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngoài việc trình báo sự việc đến công an TP Vinh để giải quyết theo quy định của pháp luật. Vợ chồng chị H đã cho người này nghỉ việc. Đoạn clip sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người khi xem đã bày tỏ sự phẫn nộ với hành động nhẫn tâm của bà bảo mẫu.

Được biết, vợ chồng chị H thuê bà Doãn làm giúp việc thông qua một công ty môi giới tại TP Vinh với mức lương 4,5 triệu đồng / tháng. Bà Doan bắt đầu công việc của mình vào ngày 6/11.

Theo lời anh H.A.T vì điều kiện công việc nên vợ chồng anh chị buộc phải thuê người giúp việc để chăm sóc con gái. Vì lý do gia đình nên người giúp việc trước đó đã nghỉ việc.

Từ ngày được bà Doan chăm sóc cháu Tr.A tỏ ra rất sợ người phụ nữ này. “Bình thường con tôi rất hiếu động, ai đến chơi cũng cho bồng bế, nhưng chỉ cần nhìn thấy bà ấy là cháu tỏ ra sợ hãi. Chúng tôi đối xử với bà ấy cũng rất tốt, mua thuốc bổ cho bà ấy, rồi thỉnh thoảng còn cho thêm tiền. Không hiểu sao bà ấy lại nhẫn tâm đến vậy”, anh T chia sẻ.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra Công an TP Vinh tiếp tục làm rõ./.