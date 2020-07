Vụ chuồng bò “hạng sang” ở Nghệ An: Khởi tố thêm nhiều đối tượng

Ngày 31/7, quá trình mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tâm Long (SN 1974, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) là quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Đồng thời cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra các quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Tâm Long, Lê Văn Sơn (SN 1962, trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là GĐ Công ty CP Xây dựng Văn Sơn và Nguyễn Đình Thịnh (SN 1981, trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là PGĐ Công ty CP Xây dựng Văn Sơn.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phê chuẩn.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long- quyền trường phòng chính sách Ban dân tộc tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào ngày 23/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, khám nơi ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long và Lê Văn Sơn.



Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Tâm Long và Lê Văn Sơn; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Đình Thịnh.

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND vào tháng 8/2017 với tổng kinh phí 120 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 90% và ngân sách đối ứng địa phương 10%), giao Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư quản lý thực hiện.

Mục tiêu của đề án là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người Ơ Đu một cách bền vững, tăng cường chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn các nét văn hóa truyền thống; bảo tồn và phát huy tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán của người Ơ Đu. Đề án được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (2016-2020) kinh phí 61,6 tỷ đồng; Giai đoạn 2 (2021-2025) kinh phí 58,4 tỷ đồng.

Hạng mục xây dựng 67 chuồng bò với tổng kinh phí gần 13 tỷ đã được triển khai khiến dư luận dậy sóng.

Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định phê duyệt chủ trương hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc Ơ Đu ở tỉnh Nghệ An năm 2019 dựa trên nguồn kinh phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ là 28,18 tỷ đồng.

Những ngày qua dư luận xôn xao trước thông tin một hạng mục thuộc đề án là 67 chuồng bò đã được triển khai với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng. Trong đó có những chuồng bò được xây dựng ở huyện miền nùi với giá trị 236 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.