Vụ CSGT bị hất văng lên nắp capo ở Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt giam tài xế

Liên quan đến vụ tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra mà còn tăng ga, hất CSGT lên nắp capo, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Trần Trọng Phi (SN 1987, ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 26/5, khi tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 8 đoạn qua thị trấn Phố Châu, thì phát hiện ô tô biển số 38A - 158.91 (chưa rõ người cầm lái) có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không những không chấp hành mà còn cố thủ trong xe. Mặc dù được tổ tuần tra thuyết phục nhưng tài xế vẫn ngoan cố, sau đó khoảng 10 phút thì bất ngờ tăng ga, hất một cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi lái xe bỏ chạy trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ huyện Hương Sơn đi Nghệ An.

Chạy được khoảng 3km, khi xe đến địa bàn xã Sơn Tiến (Hương Sơn) thì bị lực lượng chức năng và người dân đuổi kịp, dừng xe lại. Rất may, chiến sỹ CSGT chỉ bị thương nhẹ./.