Vụ đầu độc chết hơn 10ha rừng thông: Bắt giam 3 đối tượng có liên quan

Liên quan đến vụ hạ độc chết hơn 10ha rừng thông tại tiểu khu 292, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), chiều 29/5, Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng về tội hủy hoại tài sản.



3 đối tượng đã bắt giam gồm Ngô Văn Diệp (SN 1984, quê huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, tạm trú thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà), Nguyễn Văn Lợi (SN 1996, ngụ thôn An Bình, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) và Dương Văn Hồng (SN 1967, ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà).

Gần 10ha rừng thông bị đầu độc chết đứng (đổi màu).

Như đã đưa tin, trước đó Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà, thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn giấy Tân Mai phát hiện hơn 10 ha rừng thông 20 năm tuổi, do đơn vị trồng và quản lý tại tiểu khu 292, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), bị chết héo. Nguyên nhân, do bị kẻ gian lén lút khoan đục rồi bơm thuốc độc vào thân cây. Thống kê bước đầu, có khoảng 3.500 cây thông có đường kính từ 25-40cm đã bị chết. Vụ hạ độc rừng thông này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, ngoài 3 đối tượng đã bị bắt giam, cơ quan điều tra cũng đang triệu tập một đối tượng có liên quan để lấy lời khai. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng:

Đại tá Huy cho biết: “Sau khi lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ xuống hiện trường xác định tính chất phức tạp của vụ án, thì chúng tôi đã phân công các lực lượng, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lâm Hà xác minh điều tra. Đến nay chúng tôi đã bắt giữ được 3 đối tượng và chiều nay cũng đang triệu tập một đối tượng lên làm việc. Hiện nay vụ án đang ở giai đoạn điều tra mở rộng, trong quá trình điều tra nếu phát hiện đối tượng vi phạm đến đâu thì chúng tôi xử lý đến đó, bất kể là đối tượng đó như thế nào”./.

