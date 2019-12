Vụ đầu độc chị họ vì ghen: Công an khai quật tử thi để điều tra

Liên quan đến vụ đầu độc chị họ ở Thái Bình, ngày 31/12, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Thái Bình cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra.

Nạn nhân là chị N.T.H. trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình. Chị H. trước đó là cán bộ điều dưỡng Bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình.

Đối tượng Lại Thị Kiều Trang

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thành phố Thái Bình đã chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo quy định của pháp luật. Dự kiến sáng nay (31/12), cơ quan Công an tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành khai quật tử thi nữ điều dưỡng chị N.T.H.

Trước đó, ngày 28/12, trên mạng xã hội xôn xao thông tin một người phụ nữ tại Thái Bình tử vong sau khi "uống ké" trà sữa của đồng nghiệp. Xác nhận về thông tin này, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết có sự việc như trên xảy ra trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, vụ việc xảy ra ở bệnh viện Phổi Thái Bình.



Tại cơ quan công an, Lại Thị Kiều Trang thừa nhận hành vi đầu độc.

Theo điều tra, Trang lên mạng mua chất độc dạng lỏng (nghi là Natri Xyanua.) rồi mua 6 hộp trà sữa, đổ chất độc này vào rồi gửi "biếu" chị họ tên Y. ở Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Tủ lạnh nơi đựng trà sữa.

Do lúc đó chị Y. đi vắng nên 6 cốc trà sữa được để ở phòng hành chính. Ngày 3/12, chị H. là đồng nghiệp với chị Y. mở tủ lạnh thấy có trà sữa liền mang ra uống. Sau đó, chị H. thấy có bất thường liền chạy vào nhà vệ sinh thì bị gục ngã trong nhà vệ sinh Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Chị H. sau đó được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã tử vong.

Do quá trình đầu độc của Trang quá tinh vi nên gia đình chị N.T.H không chút nghi ngờ mà chỉ nghĩ con em mình bị đột tử và từ chối giám định pháp y. Tuy nhiên, các y bác sỹ đồng nghiệp của chị H. ở Bệnh viện Phổi và đặc biệt là các y bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình khi tham gia cấp cứu cho nạn nhân bằng kinh nghiệm đã nghi ngờ “không loại trừ khả năng chị H. tử vong do bị ngộ độc”.

Từ những nghi ngờ ban đầu trên, cơ quan Công an thành phố Thái Bình đã vào cuộc. Sau gần 1 tháng thì vụ việc đã có những kết quả điều tra đủ để cơ quan này bắt giam Lại Thị Kiều Trang.

Liên quan đến vụ việc, cũng trong sáng nay (31/12), ông Phạm Văn Thịnh (Tổ trưởng tổ dân phố số 37, phường Bồ Xuyên), nơi gia đình chị H. đang sinh sống cho biết, đại diện chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân đã nhận được thông báo từ Công an tỉnh Thái Bình về việc sẽ tiến hành khai quật tử thi./.