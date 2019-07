Vụ người đàn ông tử vong trong đêm: Phát hiện súng gần hiện trường

Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An điều tra cái chết của anh Ng.Q.H (SN 1984, trú phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò) vào tối 23/7.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của anh H với vết thương ở bụng.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng xác định thời điểm xảy ra sự việc 3 người có mặt tại hiện trường gồm Tr.Q.Ư(SN 1993, trú phường Thu Thủy, TX. Cửa Lò), D.V.D (SN 1996, trú phường Nghi Thủy) và Ng.V.T (SN 1989, trú phường Nghi Thủy).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục tạm giữ 3 người này để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 23h15 ngày 23/7, chính quyền địa phương phường Thu Thủy nhận được tin báo về việc có một người đàn ông bị thương trên địa bàn và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, người này đã tử vong với một vết thương nặng ở bụng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, khám nghiệm hiện trường. Xác định thời điểm xảy ra sự việc có 3 người có mặt tại hiện trường nên công an đã triệu tập và tạm giữ những người này để điều tra.

Đến sáng 24/7, lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường và tìm được một khẩu súng dưới mương nước gần hiện trường.

Được biết, nạn nhân H đã có vợ và 2 con nhỏ. Ở địa phương người này không có nghề nghiệp ổn định. Trước đây nạn nhân này đã có một tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ./.