Vụ nữ sinh nhảy cầu: Chủ nhà nghỉ xác nhận đôi nam nữ đã thuê phòng

Liên quan đến sự việc nữ sinh N.T.V.A. (SN 2001, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) nhảy sông Đuống tự tử ngày 15/4, công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Vũ Văn H. (SN 1995) về hành vi “Hiếp dâm” theo quy định tại Điều 141, Bộ luật hình sự 2015, đồng thời phía cơ quan công an vẫn đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ.

Người quản lý nhà nghỉ kể lại vụ việc

Chủ nhà nghỉ chỉ biết sự việc khi công an mời lên làm việc



Theo điều tra bước đầu của cơ quan công an, chiều ngày 14/4/2019 nữ sinh N.T.V.A. đi ăn với hội bạn tại thôn Tư Thế (xã Trí Quả, huyện Thuận Thành), sau đó bị đối tượng Vũ Văn H. (SN 1995 ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh) là bạn của chị gái con bác ruột V.A. đưa vào nhà nghỉ B.H (thuộc xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh) và có hành vi hiếp dâm.

Có mặt tại nhà nghỉ B.H, sáng 16/4, chủ nhà nghỉ B.H. cho biết, sau khi nữ sinh V.A. nhảy cầu tự tử, người quản lý nhà nghỉ cũng được công an mời lên làm việc. “Mọi diễn biến, thông tin về sự việc tôi đã khai với công an vào ngày hôm qua 15/4”- chủ nhà nghỉ cho biết.

Theo lời kể của nữ chủ nhà nghỉ, khoảng 22h ngày 14/4 bà có tiếp nhận một nam (Vũ Văn H.) và một nữ (N.T.V.A.) đến thuê nhà nghỉ. “Khi vào hỏi thuê phòng, hai người không có hành vi lôi kéo, cãi vã gì mà chỉ có biểu hiện say xỉn. Thấy vậy, tôi cho thuê phòng 205 ngay ở tầng 2 nhà nghỉ để họ tiện đi lại"- chủ nhà nghỉ nói.

Sau khoảng 5 phút, chủ nhà nghỉ nghe tiếng khóc ở trên phòng. Khi đang định đi lên để kiểm tra xem có chuyện gì thì bất ngờ có 3 thanh niên đi xe máy hiệu SH vào phía trong và nói rằng đi tìm người.

“Khi đó, họ chỉ nói là tìm 1 cô gái vừa đi vào đang ở phòng 303. Thời điểm đó phòng 303 không có khách thuê, nên họ đi xuống hỏi tôi. Khi dẫn họ lên phòng 205 thì chỉ thấy cô gái ở đó đang kéo lại quần áo.

Thấy vậy, 3 thanh niên có dẫn cô gái xuống tầng 1 rồi đi ra cửa nhà nghỉ đứng nói chuyện. Sợ xảy ra chuyện không hay tại nơi mình đang kinh doanh, tôi chạy lên các phòng để tìm nam thanh niên đi cùng cô gái vào nhà nghỉ lúc đầu nhưng không thấy.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Đến khi lên tầng thượng, tôi mới tìm được cậu ta và nói xuống để nói chuyện với các bạn. Khi dẫn nam thanh niên này xuống thì cô gái cùng 3 người bạn kia đã dời đi và nam thanh niên này cũng đi luôn”-nữ chủ nhà nghỉ kể lại.

Đây không phải khách quen nhà nghỉ

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Cũng theo người phụ nữ này, ban đầu bà không hề biết cô gái nhảy cầu tự tử chính là người đã thuê phòng nghỉ trước đó. Chỉ khi công an mời lên làm việc bà mới biết. “Tôi khẳng định đây không phải khách quen của nhà nghỉ, tôi cũng không có quan hệ gì với đôi nam nữ này”- chủ nhà nghỉ nói.

Cũng liên quan đến sự việc này, sáng ngày 16/4, rất đông người thân, bạn bè của nữ sinh V.A. có mặt tại gia đình để tổ chức tang lễ cho nữ sinh này. Được biết, khoảng 14h30 phút chiều nay gia đình sẽ đưa thi thể nữ sinh V.A. về nơi an nghỉ cuối cùng.

V.A trước khi tự tử (ảnh do camera hành trình của người đi đường ghi lại).

Trước đó, khoảng 08h10 phút ngày 15/4/2019, Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại cầu Hồ thuộc thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh có một người nhảy cầu xuống sông Đuống tự tử.



Ngay sau khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảnh sát PCCC và CNCH, phối hợp Công an huyện Thuận Thành và các đơn vị chức năng cùng chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu vớt.