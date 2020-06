Vụ phóng hỏa nhà trọ khiến 3 người chết: Nghi can tâm lý bất ổn

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM tóm tắt nội dung vụ án như sau: Lúc 1h55 ngày 12/6, Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nhận được tin báo của người dân nghe có một tiếng nổ, sau đó xảy ra vụ cháy tại số nhà 505 Tỉnh lộ 10, khu phố 9, phường Bình Trị Đông B. Công an quận Bình Tân điều động ngay lực lượng, phương tiện đến hiện trường chữa cháy và ngăn chặn cháy lan ra khu dân cư.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng Phòng Tham mưu - Công an TPHCM thông tin về vụ án.

Sau khi đám cháy được dập tắt đã phát hiện trong phòng trọ có 3 người đã tử vong. Các nạn nhân gồm: Đào Thị Dững (SN 1985), Đào Văn Thiiệt (SN 2005) và Đào Văn Tường (SN năm 2007). Cả ba người đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, tạm trú tại địa chỉ nói trên.

Qua trích xuất hình ảnh camera quan sát khu vực xung quanh, phát hiện vào lúc 1h40 có 1 đối tượng nam giới đi vào khu vực phòng trọ, một lúc sau ngọn lửa bùng lên và người nam chạy ra từ phía đám cháy, bị lửa bén vào chân trái.

Kết quả khám nghiệm tử thi, 3 nạn nhân chết do bỏng toàn thân, bỏng hô hấp, trên người không có dấu vết bị hành hung. Tại hiện trường có một số vật dụng nghi vấn gồm: 1 chiếc xe máy, 1 quẹt gas, 1 can đựng xăng, đất bùn ướt...

Nghi can Phan Văn Quang tại Cơ quan công an.

Một số nhân chứng khi xem camera đều nhận ra nghi can có mặt tại hiện trường khi xảy ra cháy tên thường gọi là “Chín”, quen biết với nạn nhân, là người bán trái cây, cung cấp hàng cho chị Dững 3 tháng nay.

Sau 30 tiếng xảy vụ cháy, đến 8h30 ngày 13/6, Công an TPHCM, Công an quận Bình Tân phối hợp Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bắt được nghi can tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đưa về TPHCM phục vụ điều tra.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng Phòng Tham mưu – Công an TPHCM - cho biết, bước đầu nghi can đã thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã thực hiện hành vi đốt nhà như đã nêu trên.

“Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự vụ án Giết người, ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giữ Phan Văn Quang, sinh năm 1965 thường trú tại Long An nhưng đã đi khỏi nơi cư trú, sống lang thang hơn 10 năm nay, bán trái cây tại khu vực quận Bình Tân. Hiện Công an đang tiếp tục khai thác đối tượng để củng cố hồ, xử lý theo pháp luật”, Thương tá Lâm nói thêm.

Cơ quan công an cho biết, nghi can khai nhận đã rút xăng từ xe gắn máy của mình, đắp bùn trước cửa để xăng chảy vào nhà. Do cháy xăng nên ngọn lửa bùng rất nhanh, 2 cháu bé nằm trên gác, còn chị Dững ngủ dưới trệt, với diện tích phòng trọ khá nhỏ chỉ 12m2, gần như các nạn nhân ngạt khói ngay lập tức nên không kịp phản ứng.

Hai cháu bé là cháu của chị Dững ở quê lên, 1 người con của chị không có mặt tại hiện trường nên may mắn thoát nạn. Đối tượng bị tàn tật, tâm lý không ổn định nên hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục khai thác động cơ gây án./.