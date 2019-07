Vụ phóng viên bị dọa đánh, bẻ thẻ nhớ: Đối tượng phải xin lỗi, đền bù

Ngày 19/7, đối tượng hung hãn có hành vi dọa đánh phóng viên Infonet, bẻ thẻ nhớ tác nghiệp đã phải đến tòa soạn báo xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Trước đó, công an quận Cầu Giấy đã nắm được vụ việc và yêu cầu đối tượng phải xin lỗi, bồi thường phóng viên, đồng thời công an quận Cầu Giấy cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm những cán bộ công an vô cảm để cho đối tượng lộng hành, dọa dẫm phóng viên tại hiện trường.

Thẻ nhớ bị bẻ gãy của phóng viên.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra đêm 9/7, phóng viên Việt Hùng của báo Infonet đang tác nghiệp tại hiện trường một vụ tai nạn trên đường Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội thì bất ngờ xuất hiện đối tượng côn đồ, yêu cầu phóng viên ngừng quay phim, chụp ảnh và giao ra thẻ nhớ.

Dù ở hiện trường có sự xuất hiện của lực lượng công an trật tự Cầu Giấy, nhưng không có ai đứng ra ngăn cản đối tượng. Trước sự hung hãn của đối tượng, phóng viên Việt Hùng đã phải giao ra thẻ nhớ và bị đối tượng này bẻ gãy, mất đi nhiều dữ liệu quan trọng./.