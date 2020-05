Vụ sát hại vợ con ở Hà Nội: Vợ chưa một ngày được hạnh phúc

Liên quan đến vụ, đối tượng Quách Văn Nam (31 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) sát hại vợ Dương Khắc H. (21 tuổi) và con trai Quách Phú T. (2 tuổi) ngày 2/5, đến nay Cơ quan Công an quận Tây Hồ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.



“Lấy chồng 2 năm nhưng chị H. chưa được ngày hạnh phúc”

3 ngày sau cái chết thương tâm của mẹ con chị H, những người dân trong ngõ nhỏ trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội không hết bàng hoàng và xót thương cho người bị hại. Mọi người ở đây đang tập trung chuẩn bị làm lễ 3 ngày cho hai mẹ con chị H.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Nói về cái chết của con gái và cháu ngoại, ông Dương Văn Lành vô cùng đau xót. Ông cho biết, những gì xảy ra là quá sức chịu đựng của gia đình. Theo ông, sự việc đã quá rõ ràng. Giờ công an đang thụ lý giải quyết vụ việc. Nếu nhà thông gia có cần biết thêm điều gì thì đợi kết luận điều tra và ra tòa.

Còn bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ ruột nạn nhân) liên tục bật khóc. Bà Hiền cho biết, đã 2 đêm nay bà không ngủ được vì nghĩ thương con và cháu. Nhưng điều khiến bà bức xúc nhất cho đến lúc này chính là cách hành xử của bên nhà chồng con gái. Theo bà, từ khi xảy ra sự việc đến nay, gia đình nhà thông gia chưa một ai đến thăm hỏi, thắp một nén hương của con dâu và người cháu đã khuất.

“Là bố, là mẹ chẳng ai mong muốn chuyện này xảy ra. Ai gây ra thì người đó phải chịu trách nhiệm, nhưng người lớn trong gia đình cũng nên có nén hương vì dù sao H. và cu Chun (tên thường gọi của cháu T.) cũng là con cháu trong nhà. Vậy mà, từ khi thi thể còn bảo quản ở nhà xác, đến khi đi hỏa táng và cho đến tận bây giờ họ chưa một lời hỏi thăm”-bà Hiền nói.

Một người bác của nạn nhân cho biết, dù đã lấy chồng được 2 năm nay nhưng chị H. chưa có 1 ngày hạnh phúc. Theo người bác này chia sẻ, từ khi lấy chồng, sinh con đến nay, H. ở luôn bên nhà bố mẹ đẻ. Cách đây một tháng, thấy Quách Văn Nam sang xin phép gia đình đưa vợ con về chung sống, cả nhà ai cũng vui mừng vì nghĩ rằng, Nam đã thay đổi và từ nay vợ chồng, con cái được sống gần nhau.

Đối tượng gây án có biểu hiện không bình thường

Trước đó, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Quách Văn Nam (31 tuổi), trú tại ngách 378/65 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội đã dùng dao chém vợ là chị Dương Khắc H. (21 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và con trai Quách Phú T. (2 tuổi). Hậu quả, chị H. và cháu T. tử vong.

Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Bưởi cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đã đến hiện trường. Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án, đối tượng có biểu hiện không bình thường, tổ công tác của Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ Nam đưa về trụ sở; đồng thời phối hợp với đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng.

Ngày 3/5, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Quách Văn Nam (sinh năm 1989 ở Thuỵ Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra rõ hành vi Giết người.

Hiện vụ án đang được Công an quận Tây Hồ tiến hành điều tra làm rõ./.