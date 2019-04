Vụ thảm sát 3 người: Công an Bình Dương tổ chức họp báo

Vào lúc 10h sáng ngày 25/4, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức thông tin chính thức vụ sát hại 3 người trong một gia đình. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp chủ trì buổi thông tin báo chí.

Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo liên quan đến vụ thảm án. (Ảnh: Lao động)

Vụ thảm án khiến 3 người trong cùng một gia đình thiệt mạng, gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và bé Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc). Hiện trường vụ án là một căn nhà gần sông Đồng Nai thuộc khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo điều tra.

Sau 18 giờ tích cực điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định nghi can gây ra vụ thảm án làm 3 người trong một gia đình tử vong tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, đó là Trần Trọng Luận, sinh năm 1985 ngụ khu phố 5, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên.

Theo điều tra ban đầu, Luận là hàng xóm của bà Đào Thị Thu Cúc. Ngày thường hay qua quán nước bà Cúc để uống cà phê. Tuy nhiên, do tại đây, Luận hay mở phim có nội dung không lành mạnh trên điện thoại để xem nên bị chị Trần Thị Quỳnh Nhi (con bà Cúc) phàn nàn và có lần đuổi đi nơi khác ... Nghĩ là chị Nhi coi thường mình nên Luận tức giận muốn trả thù. Đối tượng Trần Trọng Luận. Khoảng 0 giờ ngày 24/4, Luận mang theo 3 con dao, 1 cây mã tấu rồi dùng dây kẽm cột trái cửa các nhà trọ xung quanh rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Lúc này, bà Cúc thức dậy. Thấy vậy, Luận lao tới, dùng mã tấu chém bà chết tại chỗ. Sau đó, Luận tiếp tục ra tay sát hại chị Nhi và cháu Ngân. Sau khi gây án, đối tượng trở về nhà tắm rửa, đi vứt hung khí nhằm xoá các dấu vết. Qua công tác truy xét, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Luận là nghi can nên mời về cơ quan công an đấu tranh. Qua làm việc, dù quanh co chối tội, nhưng với những bằng chứng cơ quan điều tra đưa ra, cuối cùng Luận đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hung khí gây án./. Qua công tác truy xét, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Luận là nghi can nên mời về cơ quan công an đấu tranh. Qua làm việc, dù quanh co chối tội, nhưng với những bằng chứng cơ quan điều tra đưa ra, cuối cùng Luận đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hung khí gây án./.

