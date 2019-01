Vụ trộm hơn 8 tỷ đồng ở Vĩnh Long:Lộ thêm 2 kẻ “giúp sức” cho nghi can

Ngày 12/1, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Hồ Đức Thiện (32 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về hành vi Trộm cắp tài sản. (ảnh: Công an Vĩnh Long) Theo cơ quan điều tra, chiều tối 4/12/2018, gia đình nữ thương lái tại xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ), phát hiện kẻ gian phá ổ khóa, cạy cửa đột nhập vào nhà. (ảnh: Người đưa tin) Sau 3 tuần điều tra, ngày 25/12/2018, trinh sát đã bắt giữ Thiện, nghi can đột nhập vào nhà trộm tài sản, đang lẩn trốn tại huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum). (ảnh: Người đưa tin) Khi bị bắt, theo Zing, nghi phạm đang trốn tại khách sạn ở huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kom Tum) cùng với bạn gái. Trong ảnh: Camera ghi lại hình ảnh một thanh niên đội nón bảo hiểm màu hồng, áo khoác ngoài màu xám, quần jean xanh, đi giày, đeo khẩu trang, găng tay màu đen đến trước cổng bấm chuông rồi lập tức bỏ đi. (Ảnh công an cung cấp) Thiện khai nhận đã sử dụng số tiền trộm cắp mang trả nợ, đánh bạc và mua 2 điện thoại trị giá 60 triệu đồng. Trong ảnh: Thiện tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long Sau đó, Thiện bỏ trốn và bị bắt giữ tại khách sạn ở tỉnh Kon Tum. Cảnh sát đã thu hồi được số tiền 400 triệu đồng, tiến hành trao trả cho bị hại. (ảnh công an cung cấp) Từ những lời khai của Thiện, cảnh sát tình nghi có thêm 2 người khác ngụ tỉnh Nghệ An cùng gây án. Các lực lượng nghiệp vụ đang tiếp tục truy tìm 2 người này. Trong ảnh: Thiện bị bắt cách hiện trường gây án khoảng 800 km. Ảnh: Google Maps.

