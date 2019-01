Vụ xã hội đen đánh chết người: Camera ghi hình 2 nghi phạm

Liên quan vụ người đàn ông bị xã hội đen đánh chết ở Gia Lai, sáng 11/2, thông tin trên Công an TPHCM cho biết, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ 2 nghi phạm Lầu Thái Bảo Khoa (SN 1985, phường Hội Thương, TP Pleiku) và Phạm Văn Thành (SN 1983, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku). Trong ảnh: Camera ghi lại hình ảnh vụ án. (ảnh: Thanh Niên) Đây là 2 trong số 5 đối tượng đi trên xe ô tô xông vào nhà ông Lê Đình Hữu Phước (SN 1964, ngụ phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) dùng súng và vũ lực khống chế bắt ông Phước đi. Trong ảnh: Nghi phạm Lầu Thái Bảo Khoa. (Ảnh: Lao Động) Trước đó, thông tin trên Lao động cho biết, 2 người thân của ông Phước có chơi đá gà và thua độ đối tượng Đ.N.L khoảng 100 triệu đồng. Ông Phước đứng ra nhận trả nợ thay. Bắt đầu từ tháng 12/2018, đối tượng L liên tục đến nhà ông Phước gây áp lực đòi nợ, siết luôn chiếc xe bán tải của ông. Trong ảnh: Nhóm thanh niên đến nhà rẫy ông Phước đánh đập rồi ép ông Phước đi nơi khác. (ảnh: Thanh Niên) Chưa nhận được hết số nợ, khoảng 18h ngày 9/1, L. kéo thêm 5 người đi xe ô tô đến nhà ông Phước "dằn mặt". Tại đây, các đối tượng dùng súng bắn chỉ thiên, lao vào hành hung ông Phước, và đưa ông này đi ra khỏi nhà. Trong ảnh: Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân. (Ảnh: Zing) Sau đó, ông Phước được đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu, khoảng 3h sáng 9/1, thì tử vong tại bệnh viện. Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - nơi ông Phước tử vong sau khi bị các đối tượng đánh đập. (ảnh: Lao Động) Được biết, ông Phước bị chấn thương sọ não nặng, chấn thương vùng bụng và chẩn đoán vỡ gan, trên người còn nhiều vết trầy xước. Trong ảnh: Camera ghi lại hình ảnh các đối tượng đến nhà ông Phước hành hung. (ảnh cắt từ camera) Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. Trong ảnh: Gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân. (ảnh: Thanh Niên). c18836d8e2cde5811ca6536d79e0a8d1/5c3b0742/2019_01_11/IoXcBpeywEU/Clip.mp4



