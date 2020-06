Vừa ra tù lại bị bắt vì “cõng” thuê 2 kg ma túy đá

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an thị xã Kỳ Anh và Cục Hải quan Hà Tĩnh vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy trái phép, thu giữ 2 kg ma túy đá.

Đối tượng Lê Văn Định tại cơ quan công an.

Cụ thể, vào khoảng 18h ngày 16/6, tổ công tác của lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an thị xã Kỳ Anh và Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ một túi nilon màu đen, bên trong đựng 2 khối hộp hình màu vàng được dán lại liền với nhau bằng băng dính bên trong có chứa 2kg ma túy đá cùng các vật chứng liên quan khác.



Đối tượng bị bắt là Lê Văn Định (SN 1988, trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Bước đầu, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông tên Thu địa chỉ từ Hà Tĩnh đi vào Bình Dương để kiếm lời. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Lê Văn Định có tới 4 tiền án về tội cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản và trộm cắp, vừa được mãn hạn tù vào tháng 2/2020./.