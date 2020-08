Vừa ra tù “siêu trộm” đã gây ra 50 vụ trộm khác

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ và bắt giữ Trần Đình Tài (SN 1991, trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An), đối tượng gây ra hơn 50 vụ trộm cắp tài sản chỉ trong vòng 2 tháng.



Trần Đình Tài tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, ngày 28/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An nhận được tin báo từ khách sạn Thiên Tân (Phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) về việc khách sạn bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tiền và tài sản của khách.



Vụ trộm xảy ra vào rạng sáng 28/7, kẻ gian đã đột nhập vào phòng nghỉ lấy trộm của khách 3 điện thoại di động, 1 đồng hồ, 1 nhẫn vàng, 1 valy, 1 thẻ ATM có 40 triệu đồng trong tài khoản.



Ngay sau khi nhận được tin báo, các trinh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm, tiến hành lấy lời khai nhân chứng.

Quá trình điều tra bước đầu, lực lượng Công an đã khoanh vùng gần 20 đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian cũng như tài sản. Trong số này, các trinh sát đặc biệt lưu ý đến “siêu trộm” Trần Đình Tài.



Trên cơ sở những tài liệu điều tra về đối tượng Trần Đình Tài và những vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong thời gian gần đây, các điều tra viên xác định vụ trộm tại khách sạn Thiên Tân có phương thức, thủ đoạn tương tự nên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng.

Sau khi nắm được thông tin đối tượng đã lên xe khách Vinh - Hà Nội bỏ trốn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thanh Hóa triển khai bắt giữ thành công đối tượng Trần Đình Tài khi xe khách đến địa phận Thanh Hóa.



Tại cơ quan Công an, Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi đột nhập khách sạn Thiên Tân lấy trộm toàn bộ tài sản của khách, trong đó có 1 thẻ ATM. Từ số điện thoại và CMND của vị khách này, Tài đã thử mở tài khoản và rút được 5 triệu đồng. Rất may, chủ tài khoản đã kịp báo ngân hàng, phong tỏa tài khoản.



Tài khai nhận, từ tháng 6 đến cuối tháng 7, đã gây ra hơn 50 vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh, thành khác nhau. Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 34 vụ, 34 bị hại, chứng minh tài sản trộm cắp gồm 35 điện thoại di động, 21 triệu đồng tiền mặt, 1 nhẫn vàng, 1 đồng hồ.



Hiện nay, Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án và xác minh, truy tìm các bị hại. Phòng Cảnh sát Hình sự thông báo ai là nạn nhân của các vụ trộm nhà dân trong khoảng thời gian tháng 6, 7 thì liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự qua đồng chí Trần Hoa Kỳ, Đội trưởng Đội 5 theo số điện thoại 0915.128.448./.