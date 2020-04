Vượt biên sang thăm người yêu, nam thanh niên Trung Quốc bị bắt giữ

Nguồn tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 8/4, lực lượng Công an trong lúc tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid- 19 tại địa bàn xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã phát hiện 1 đối tượng lạ mặt người Trung Quốc. Ngay sau đó, các lực lượng đã phối hợp đưa đối tượng về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh để làm rõ thông tin.



Lực lượng chức năng bàn giao đối tượng Tang cho phía Trung Quốc xử lý (ảnh: Huệ Trang)

Xác minh cho thấy, đối tượng có tên Tang Xingjie, sinh năm 1997, trú tại Quảng Tây - Trung Quốc.



Đối tượng Tang khai nhận, do có người yêu tên Hoàng Thị V. nhà ở Kim Sơn (Bảo Yên) nên ngày 20/3, Tang đã men theo lối mòn vượt biên qua khu vực thác Bản Giốc (Cao Bằng) vào Việt Nam để đi thăm người yêu. Vào đến Việt Nam, gặp nhiều chốt kiểm dịch của lực lượng chức năng tại Cao Bằng, Tang đã phải chui vào một lều nương của người dân địa phương lẩn trốn.



Đến khoảng 3h ngày 7/4, Tang thuê 1 chiếc taxi đi từ Cao Bằng sang Lào Cai thăm Hoàng Thị V (V chính là trường hợp trốn khỏi khu cách ly ở Cao Bằng vào ngày 15/3. Sau khi về địa phương, V bị đưa đi cách ly bắt buộc tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai, đến ngày 2/4 thì được về với gia đình).



Ngay trong ngày 8/4, sau khi phát hiện đối tượng Tang, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, tạm giữ đối tượng về hành vi vượt biên trái phép. Chiều 9/4, các lực lượng đã tổ chức bàn giao Tang về cho phía Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để tiếp tục xử lý theo quy định./.