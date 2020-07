Vượt biên sang Trung Quốc lao động trái phép

Ngày 9/7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Vì Thị Tiến (SN 1980, trú tại bản Lè, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, quy định tại khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự.



Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nhà bị can Vì Thị Tiến

Từ tháng 2/2019, Vì Thị Tiến đã tuyên truyền và rủ 19 người sang Trung Quốc làm thuê, khi đi không cần đem giấy tờ gì vì vượt biên trái phép qua đường tiểu ngạch thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã điều tra, xác minh, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng Vì Thị Tiến.



Qua đấu tranh, đối tượng Vì Thị Tiến khai nhận, ngày 14/2/2019, Tiến cùng cả nhóm lên Lạng Sơn đi bộ theo đường tiểu ngạch vượt biên sang Trung Quốc. Sau đó, được xe ô tô tiếp tục đón đi sâu vào nội địa thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc làm thuê cho một Công ty sản xuất xúc xích.

Tại đây mỗi một người được sắp xếp làm tại một khâu sản xuất và được trả khoảng 10 triệu VNĐ/tháng. Riêng đối với Tiến do đưa người sang được trả thêm khoảng 5 triệu đồng/tháng.



Hiện vụ án tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật./.