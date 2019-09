Vứt bọc ma túy nhằm phi tang vẫn bị cảnh sát phát hiện

Công an Hà Nội ngày 24/9 thông tin, tổ công tác cảnh sát cơ động vừa bàn giao cho Công an quận Đống Đa 2 đối tượng gồm Bùi Văn Lợi (SN 2001; trú tại Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam); Nguyễn Văn Yên Hùng (SN 1992; trú tại Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam) cùng tang vật là 167,055g ma túy MDMA để công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Số ma túy công an thu giữ của 2 đối tượng

Trước đó, khoảng 2h sáng 22/9, tổ công tác Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động làm nhiệm vụ tuần tra khu vực Hồ Văn Chương (phường Thổ Quan, quận Đống Đa) phát hiện một xe taxi có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Khi thấy lực lượng Cảnh sát, nhóm thanh niên ngồi trong xe vội vứt chiếc túi vải màu trắng xuống chân. Tuy nhiên, hành vi đó không thoát được tầm quan sát của Tổ công tác. Cả hai đối tượng ngồi ở ghế sau đã nhanh chóng bị khống chế.



Kiểm tra tại chỗ, Tổ công tác phát hiện trong chiếc túi vải có 4 bọc nilon đựng 655 viên nén, gồm 510 viên màu vàng nhạt và 145 viên màu ghi xám. Đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận đó là ma túy tổng hợp./.