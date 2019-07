Xác định nghi can chặt phá hàng nghìn gốc keo của người dân

Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đã tạm giữ Nguyễn Hữu Tình (55 tuổi, trú tại xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) liên quan tới vụ chặt phá 3.145 cây keo hơn 1 năm tuổi của người dân.

Anh Huệ bên vườn keo gần hơn 3100 gốc bị kẻ gian phá hoại.

Như VOV.VN đã phản ánh, theo trình báo của gia đình anh Phùng Văn Huệ và chị Trần Thị Hoa (trú xóm 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, vào đêm 23/6, rẫy keo hơn 1 năm tuổi của gia đình trồng tại bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông đã bị kẻ gian phá hoại.

Trước đó, vợ chồng anh đã mua lưới thép B40 về rào nhưng liên tục bị kẻ gian cắt đứt. Nhiều cây keo phát triển tốt đều bị chặt sát gốc.

Hầu hết cây keo đều bị chặt sát gốc không có khả năng phục hồi.

Gia đình anh Huệ từ nơi khác lên đây trồng keo kiếm thêm thu nhập, trong cuộc sống, gia đình không hề mâu thuẫn với ai…

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh Huệ đã đến trực tiếp đến chính quyền địa phương để trình báo. UBND xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông đã cử lực lượng xác minh, lập biên bản đồng thời giao cho Công an xã phối hợp với Công an huyện Con Cuông vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.