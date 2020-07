Xử lý nghiêm đối tượng cản trở lực lượng bảo vệ đất quốc phòng

Mới đây. khi lực lượng chức năng đang thực hiện việc dựng hàng rào bảo vệ khu đất quốc phòng tại quận Hải An (thành phố Hải Phòng), Đặng Ngọc Hùng cùng một số đối tượng đã có hành vi cản trở, đe dọa, chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Đối tượng Đặng Ngọc Hùng.

Công an quận Hải An (thành phố Hải Phòng) vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Ngọc Hùng (SN 1982, trú tại số 4, B265, tổ dân phố số 2, phường Thành Tô, quận Hải An).



Trước đó, đêm 30/6, Tổ tuần tra Đại đội sân bay Kiến An - Cát Bi phát hiện khoảng 13 mét tường rào bằng gạch bảo vệ khu đất quốc phòng tại khu vực chân Tháp nước, phường Thành Tô, quận Hải An bị phá hủy. Đây là khu đất thuộc quản lý của Đại đội sân bay Kiến An - Cát Bi, Tiểu đoàn căn cứ sân bay Kiến An - Cát Bi, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân.



Đất quốc phòng thuộc Sư đoàn 371 từng bị côn đồ ngang nhiên cưỡng chiếm.

Đến ngày 4/7, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng thuộc Tiểu đoàn căn cứ sân bay Kiến An - Cát Bi tiến hành đóng cọc, quây tôn làm hàng rào bảo vệ khu đất quốc phòng tại vị trí trên. Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ, một số đối tượng, trong đó có Đặng Ngọc Hùng đã có lời nói đe dọa, lăng mạ và cản trở lực lượng thi hành công vụ. Trước hành vi manh động của Đặng Ngọc Hùng, Công an quận Hải An buộc phải khống chế đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Thành Tô, lập hồ sơ xử lý.



Tại cơ quan công an, Đặng Ngọc Hùng thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm. Bản thân Đặng Ngọc Hùng đã có 3 tiền án với tổng cộng 43 tháng tù giam về các tội "Cưỡng đoạt tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Đánh bạc". Đối tượng này mới mãn hạn chấp hành án và trở về địa phương hồi đầu năm nay.



Hiện, công an quận Hải An đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm hành vi các đồng phạm của Đặng Ngọc Hùng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Trước đó, vào tháng 10/2019, tại khu vực đường Worldbank, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng liên tục xuất hiện các nhóm giang hồ lộng hành, ngang nhiên chiếm đất, đập phá nhà cửa của nhiều hộ dân là cán bộ, công nhân viên quốc phòng gây hoang mang dư luận./.