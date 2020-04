Xử phạt 7 linh mục để tụ tập đông người cầu nguyện ở Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ việc tập trung đông người cầu nguyện tại một số giáo xứ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tối ngày 4 và sáng mùng 5/4 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng y tế, các ngành, địa phương chủ trì xác minh; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ để chủ tịch UBND các xã chủ trì đề nghị chủ tịch UBND các huyện xử lý vi phạm về việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, được quy định tại Điểm c - khoản 4 - Điều 11 - Nghị định 176/2013 của Chính phủ.

Đến nay, chính quyền các địa phương đã xử lý 8/8 linh mục, trong đó, xử phạt hành chính phạt tiền đối với 7 linh mục, 1 linh mục bị nhắc nhở do mức độ vi phạm chưa đến mức phải xử phạt hành chính.

Giáo dân tụ tập đông người cầu nguyện tại Hà Tĩnh trước đó

Ông Võ Công Hàm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết: "Sau sự việc vừa qua thì các giáo dân đã khắc phục, không tụ tập đông người nữa, đặc biệt đợt lễ trọng vừa rồi họ làm rất tốt. Đối với việc tập trung đông người hôm mùng 4/5 thì xử phạt. Chúng tôi mời Linh mục lên làm việc, lập biên bản vi phạm, sau đó ra quyết định xử phạt hành chính bằng tiền, theo khung phạt quy định".



Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính, UBND các xã liên quan đã có thông báo phê bình nhắc nhở. Các chức sắc, chức việc cam kết không tái phạm và phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế, các chính quyền trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế trong bà con giáo dân.

Ông Bùi Huy Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: "Mời họ lên làm việc thì họ chấp hành và Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ Tràng Đình đã có văn bản gửi giáo dân không đến nhà thờ làm lễ nữa, chỉ có Cha và Hội đồng mục vụ giáo xứ không quá 20 người. Đến thời điểm này là chấp hành"./.