Phụ nữ có những đặc điểm này sẽ thu hút đàn ông như nam châm

Tiếng nói và cách nói. Các nhà khoa học nhận thấy đàn ông thích phụ nữ có giọng nói nữ tính. Marilyn Monroe là một ví dụ tuyệt vời của giọng nói lý tưởng. Giọng nói kém hấp dẫn nhất là tiếng nói trầm như Kim Kardashian. Điều này là do giọng nói nữ tính cao có liên quan đến tuổi trẻ, tương đương với sự hấp dẫn. Phụ nữ lớn tuổi thường có giọng nói trầm hơn. Chiều cao. Hầu hết nam giới thích phụ nữ thấp hơn mình 7 hoặc 8 inch. Tuy nhiên, có rất nhiều người đàn ông có chiều cao thấp hơn trung bình. Vì vậy, trong khi những người đàn ông cao tìm những cô gái thấp thì những người đàn ông thấp tìm những phụ nữ có cùng chiều cao. Tuổi tác. Chúng ta thường thấy chồng lớn tuổi hơn vợ. Tuy nhiên, cũng có những cặp ngược lại. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng đàn ông tuổi từ 20 đến 30 thích phụ nữ từ 24 đến 25 là bạn tình. Điều này là do ở tuổi này phụ nữ sẽ có nhiều khả năng trở thành một người mẹ. Những người đàn ông trên 30 tuổi và những người chọn phụ nữ lớn tuổi hơn không thể giải thích bằng lý thuyết này. Thực tế là nhiều đàn ông chọn phụ nữ chỉ dựa trên một tiêu chí hấp dẫn. Màu mắt. Các nhà khoa học từ Đại học Tromsø, Na Uy cho rằng những người đàn ông mắt xanh thích phụ nữ mắt xanh. Những người đàn ông có đôi mắt màu nâu và xanh lục có khuynh hướng không thích phụ nữ mắt xanh. Trang điểm. Đàn ông thích phụ nữ trang điểm vừa phải. Nhưng rất nhiều phụ nữ thích trang điểm đậm vì họ nghĩ rằng đàn ông thích như thế. Phụ nữ đừng quên điều này và chọn cách trang điểm khôn ngoan. Tỷ lệ bụng - hông. Theo nghiên cứu, những phụ nữ có tỉ lệ bụng và hông lý tưởng xấp xỉ 0.7 được xem là hấp dẫn nhất. Các siêu mẫu như Kate Moss, Kelly Brook và các nữ diễn viên như Marylin Monroe và Jessica Alba có tỉ lệ bụng - hông lý tưởng mặc dù họ có hình dạng cơ thể hoàn toàn khác nhau. Vòng tròn màu tối xung quanh mống mắt. Các nhà khoa học đã đi đến kết luận rằng những phụ nữ có vòng tròn màu tối rộng thu hút nhiều đàn ông hơn. Màu tóc. Các nhà khoa học từ Pháp đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu những phụ nữ được mời nhảy ở các hộp đêm thường xuyên hơn: tóc vàng, tóc nâu hoặc tóc đỏ. Kết luận là đàn ông thường mời những người tóc vàng thường xuyên hơn những người khác. Vị trí thứ hai là tóc nâu và phụ nữ tóc đỏ ít hấp dẫn nhất đối với nam giới. Chiều dài chân. Đàn ông thích phụ nữ chân dài hơn. Điều này không mâu thuẫn với những người đàn ông thích phụ nữ thấp bởi vì nam giới thích chân của phụ nữ dài so với cơ thể của cô ấy. Vì vậy, bạn không cần phải có đôi chân siêu dài để thu hút một người đàn ông. Điều quan trọng là sự cân đối với phần còn lại của cơ thể. Đường cong. Độ cong thắt lưng là một tiêu chuẩn phổ quát khác về vẻ đẹp của phụ nữ. Trung bình, góc giữa lưng và mông nên khoảng 45,5 °. Độ cong này được coi là hấp dẫn nhất đối với nam giới. Điều này là bởi vì trong quá khứ (và hiện nay) độ cong này cho phép phụ nữ không bị đau lưng khi mang thai.

