Vì sao mọi người có xu hướng yêu lại tình cũ sau khi đã chia tay?

Có rất nhiều lý do khác nhau dẫn đến việc một cặp đôi chia tay. Có thể là do mâu thuẫn tính cách, quan niệm sống; có thể là do ngoại tình, những tác động từ bên ngoài như gia đình, bạn bè... hoặc đơn giản chỉ bởi cảm thấy chán nhau. Tuy nhiên, mọi người thường có xu hướng quay trở lại với tình cũ sau một thời gian xa cách.

Theo chuyên gia tâm lý Shelby Sells, người có nhiều năm nghiên cứu về tâm lý các cặp đôi, có những lý do cụ thể ảnh hưởng đến quyết định của họ khi quay trở lại với người yêu cũ.

Đôi khi chúng ta muốn cho họ một cơ hội thứ 2. Đôi khi chỉ bởi chúng ta cảm thấy cô đơn. Đôi khi xa cách khiến bạn nhận ra vẫn còn yêu người cũ... và quay trở lại với nhau một cách thật tự nhiên.

Tình cũ và sự quen thuộc



Khi bạn đã yêu và ở bên một người trong khoảng thời gian khá dài, mọi thứ với bạn trở nên quen thuộc. Bạn và người cũ biết được sở thích từ ăn uống, phim ảnh, âm nhạc đến gout thời trang của nhau; biết được thói quen nhỏ trong cách sống của nhau, biết đến cả những nhu cầu sinh lý của nhau...

Việc chia tay đồng nghĩa với bạn rời xa những điều thân thuộc khiến bạn khó có thể thích ứng ngay lập tức. Bạn cũng trở nên ngại thay đổi, tiếp xúc với những người mới và bắt đầu lại từ đầu.

Thậm chí, bạn còn trở nên quen với những "thói hư tật xấu" của người yêu. Bởi vậy, việc trở lại với người cũ khiến bạn thoải mái hơn và bạn thấy ổn với sự quen thuộc.

Không thể chịu được sự cô đơn



Sau khi chia tay người yêu, bạn sẽ đối mặt với khoảng thời gian cực kỳ cô đơn khi không còn người ở bên quan tâm, chăm sóc hay an ủi bạn. Không còn người đồng hành cùng bạn, chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống.



Toàn bộ thời gian bạn sẽ dành để nghĩ, liệu chia tay có đúng không? Bạn sẽ bắt đầu hồi tưởng khoảng thời gian hạnh phúc và những điều tốt đẹp mà tình cũ mang đến cho bạn, những kỷ niệm tuyệt vời cả hai cùng trải qua.



Sự cô đơn sẽ đánh gục bạn và khiến bạn muốn hàn gắn với tình cũ. Yêu một ai đó tồi tệ còn hơn việc phải cô đơn một mình.

Bạn không thể vượt qua được nỗi đau chia tay

Chia tay chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nó khiến tâm trí bạn đau khổ, trái tim bạn tan vỡ trong hàng tuần, hàng tháng, hàng năm trời. Nó thậm chí ảnh hưởng đến việc sinh hoạt hàng ngày của bạn. Khi yêu sâu đậm một người, sẽ rất khó để bạn xóa được những ký ức về người đó.

Bạn chỉ vượt qua được cuộc chia tay tồi tệ khi tìm được người mới, niềm hứng khởi mới, mục đích mới... và học cách sống không có người cũ. Tuy nhiên, có một cách đơn giản hơn mà bạn có thể lựa chọn, đó là quay lại với người cũ và chấm dứt nhanh chóng tất cả mọi sự đau khổ bạn đang phải chịu.

Chuyên gia tâm lý giải thích rằng, khi bạn quá cô đơn và đau khổ, bạn thường nghĩ đến những điều hạnh phúc, lý tưởng hóa những ký ức tốt đẹp và bỏ qua những điều tồi tệ.

"Chúng ta thường vô thức làm mờ những ký ức tiêu cực để bảo vệ bản thân thêm đau khổ. Đó là lý do khoảng thời gian xa cách vì chia tay sẽ khiến bạn đột nhiên thêm yêu người cũ hơn".

Chúng ta hy vọng rằng họ sẽ thay đổi



Tình yêu luôn khiến bạn mù quáng mà bạn không nhận ra. Đã có những lúc bạn thật sáng suốt, tỉnh táo khi quyết định chia tay với người yêu không xứng đáng. Tuy nhiên, tình yêu đôi khi khiến bạn quên đi những nguyên tắc của chính mình và quyết định cho người cũ một cơ hội để thay đổi, với niềm tin rằng họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Đặc biệt là khi người cũ hứa với bạn rất thành tâm rằng họ sẽ thay đổi bản thân. Dù sâu trong tâm trí, dù bằng lý trí bạn biết sẽ rất khó để thay đổi bản chất của một người nhưng bạn lại yếu mềm vì tình yêu.

Trong nhiều trường hợp, trải qua những thử thách, chia tay rồi tái hợp, tình yêu của các cặp đôi bền vững hơn và biết cách trân trọng nhau hơn. Tuy nhiên, đa phần khi đã quyết định chia tay một cách nghiêm túc thì dù có trở lại với nhau, mối tình cũng không kéo dài./.