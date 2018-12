17 khoảnh khắc đẹp nhất của Hoàng gia Anh năm 2018

Hoàng tử cả William và vợ là Công nương Kate Middleton, cùng Hoàng tử thứ Harry và hôn thê Meghan Markle, chính thức dự sự kiện chung lần đầu tiên vào tháng 2/2018 trong Lễ khai trương Diễn đàn Quỹ Hoàng gia. Từ đó, họ đã được đặt biệt danh là “Bộ Tứ lộng lẫy” của Hoàng gia Anh. Thái tử Charles chính thức được chỉ định sẽ kế vị Nữ hoàng Elizabeth II làm Người đứng đầu Khối Thịnh vượng chung. Tước hiệu này vốn không “cha truyền con nối” do đó nó không nhất thiết được chuyển giao từ Nữ hoàng sang người kế vị ngai vàng của bà mà phải có động thái chỉ định rõ ràng. Hoàng tử Louis, đứa con thứ ba của Hoàng tử William và Công nương Kate chào đời cuối tháng 4/2018. Sự xuất hiện của Hoàng tử Louis đã trao cho Công chúa Charlotte cơ hội làm nên lịch sử. Bởi trước đây các công chúa sẽ đứng ở phía dưới em trai của họ trong thứ tự kế vị ngai vàng. Nhưng luật mới cho phép Charlotte đứng trên Louis trong danh sách đó, cụ thể là ở vị trí thứ 4, sau ông nội, bố và anh trai George. Đám cưới của Hoàng tử Harry và diễn viên da màu người Mỹ Meghan Markle diễn ra vào tháng 5/2018. Khoảnh khắc đáng yêu của Hoàng tử bé George khi cậu “chót” nhiều chuyện khi đứng trên ban công chứng kiến một buổi lễ trang trọng hồi tháng 6/2018, và cô chị họ Savannah đã nhanh trí bịt miệng cậu bé lại. Cha vợ Hoàng tử Harry, ông Thomas Markle lần đầu chia sẻ lý do vắng mặt trong hôn lễ Hoàng gia 1 tháng trước đó, rằng ông rất buồn vì đã không ở đó và chưa từng gặp mặt “con rể” Harry. Câu chuyện kịch tính của ông Thomas dường như không ảnh hưởng tới Meghan khi cô tận hưởng những giờ khắc vui vẻ trong lần đầu ra ngoài với riêng Nữ hoàng Elizabeth II hồi tháng 6/2018. Lễ rửa tội cho Hoàng tử bé Louis diễn ra vào tháng 7/2018 mà không có cụ nội Elizabeth II vì bà bận chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Anh vào cuối tuần đó. Đây cũng một sự kiện nổi bật khác của Hoàng gia Anh trong năm 2018 này. 1d864306a478baa4a6a1bac8fd6bd816/5c2b4082/2018_12_27/WUq0fswuusaUewolg2nzYA/Trump_is_tardy_Queen_checks_watch__Queen_Where_is_that_nitwit__QueenElizabeth_TrumpUK_TrumpVisitUK.mp4 Công nương xứ Sussex Meghan Markle có dự án riêng đầu tiên với tư cách là 1 thành viên Hoàng gia Anh khi phối hợp với hội phụ nữ của Bếp Cộng đồng Hubb. Tháng 10/2018, chị em gái cùng cha khác mẹ của Meghan, Samantha Markle bất ngờ ghé thăm cung điện Kensington, nơi Công nương xứ Sussex đang sống. Cô đi bằng xe lăn, nói chuyện với lính gác và gửi lại 1 lá thư cho Meghan. Công chúa Eugenie, con gái của Hoàng tử Andrew, em Thái tử Charles, cử hành hôn lễ với Jack Brooksbank. Vừa đặt chân xuống Australia được vài tiếng trong chuyến công du cùng Hoàng tử Harry, Công nương Meghan thông báo đã có thai 12 tuần. Em gái của Công nương Kate, Pippa hạ sinh con trai chỉ 1 ngày sau đám cưới của Công chúa Eugenie. Công nương Meghan cùng Hoàng tử Harry công du 4 nước Australia, New Zealand, Fiji và Tonga trong khi đang mang thai. Nhân sinh nhật lần thứ 70 của Thái tử Charles, gia đình Hoàng gia chụp 1 loạt ảnh trông hết sức bình dị như bao gia đình khác./.

Hoàng tử cả William và vợ là Công nương Kate Middleton, cùng Hoàng tử thứ Harry và hôn thê Meghan Markle, chính thức dự sự kiện chung lần đầu tiên vào tháng 2/2018 trong Lễ khai trương Diễn đàn Quỹ Hoàng gia. Từ đó, họ đã được đặt biệt danh là “Bộ Tứ lộng lẫy” của Hoàng gia Anh. Thái tử Charles chính thức được chỉ định sẽ kế vị Nữ hoàng Elizabeth II làm Người đứng đầu Khối Thịnh vượng chung. Tước hiệu này vốn không “cha truyền con nối” do đó nó không nhất thiết được chuyển giao từ Nữ hoàng sang người kế vị ngai vàng của bà mà phải có động thái chỉ định rõ ràng. Hoàng tử Louis, đứa con thứ ba của Hoàng tử William và Công nương Kate chào đời cuối tháng 4/2018. Sự xuất hiện của Hoàng tử Louis đã trao cho Công chúa Charlotte cơ hội làm nên lịch sử. Bởi trước đây các công chúa sẽ đứng ở phía dưới em trai của họ trong thứ tự kế vị ngai vàng. Nhưng luật mới cho phép Charlotte đứng trên Louis trong danh sách đó, cụ thể là ở vị trí thứ 4, sau ông nội, bố và anh trai George. Đám cưới của Hoàng tử Harry và diễn viên da màu người Mỹ Meghan Markle diễn ra vào tháng 5/2018. Khoảnh khắc đáng yêu của Hoàng tử bé George khi cậu “chót” nhiều chuyện khi đứng trên ban công chứng kiến một buổi lễ trang trọng hồi tháng 6/2018, và cô chị họ Savannah đã nhanh trí bịt miệng cậu bé lại. Cha vợ Hoàng tử Harry, ông Thomas Markle lần đầu chia sẻ lý do vắng mặt trong hôn lễ Hoàng gia 1 tháng trước đó, rằng ông rất buồn vì đã không ở đó và chưa từng gặp mặt “con rể” Harry. Câu chuyện kịch tính của ông Thomas dường như không ảnh hưởng tới Meghan khi cô tận hưởng những giờ khắc vui vẻ trong lần đầu ra ngoài với riêng Nữ hoàng Elizabeth II hồi tháng 6/2018. Lễ rửa tội cho Hoàng tử bé Louis diễn ra vào tháng 7/2018 mà không có cụ nội Elizabeth II vì bà bận chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Anh vào cuối tuần đó. Đây cũng một sự kiện nổi bật khác của Hoàng gia Anh trong năm 2018 này. Công nương xứ Sussex Meghan Markle có dự án riêng đầu tiên với tư cách là 1 thành viên Hoàng gia Anh khi phối hợp với hội phụ nữ của Bếp Cộng đồng Hubb. Tháng 10/2018, chị em gái cùng cha khác mẹ của Meghan, Samantha Markle bất ngờ ghé thăm cung điện Kensington, nơi Công nương xứ Sussex đang sống. Cô đi bằng xe lăn, nói chuyện với lính gác và gửi lại 1 lá thư cho Meghan. Công chúa Eugenie, con gái của Hoàng tử Andrew, em Thái tử Charles, cử hành hôn lễ với Jack Brooksbank. Vừa đặt chân xuống Australia được vài tiếng trong chuyến công du cùng Hoàng tử Harry, Công nương Meghan thông báo đã có thai 12 tuần. Em gái của Công nương Kate, Pippa hạ sinh con trai chỉ 1 ngày sau đám cưới của Công chúa Eugenie. Công nương Meghan cùng Hoàng tử Harry công du 4 nước Australia, New Zealand, Fiji và Tonga trong khi đang mang thai. Nhân sinh nhật lần thứ 70 của Thái tử Charles, gia đình Hoàng gia chụp 1 loạt ảnh trông hết sức bình dị như bao gia đình khác./.