Aquaman Jason Momoa dẫn đầu danh sách Người đàn ông đẹp nhất thế giới

Dẫu lâu nay là “kẻ đánh cắp trái tim” biết bao người hâm mộ trên toàn thế giới, nam tài tử 44 tuổi Leonardo DiCaprio chỉ đứng thứ 100 trong danh sách những người đàn ông có gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2018 theo TC Candler. Danh hiệu này được đưa ra bình chọn và TC Candler công bố từ năm 1990 đến nay. Không khá khẩm hơn là “Captain America” Chris Evans, 37 tuổi, ở tận vị trí 94. Vị trí thứ 81 là nam tài tử Mỹ Dwayne 'The Rock' Johnson. “Thần Sấm” Chris Hemsworth, 35 tuổi, bất ngờ đứng ở vị trí 74. Ông bố 4 con, danh thủ Cristiano Ronaldo, 33 tuổi, ngậm ngùi ở vị trí thứ 72. Thành viên nhóm nhạc Anh One Direction Harry Styles, 24 tuổi, đứng ở vị trí 20 nhờ lượng “fan” nữ hùng hậu. Cựu danh thủ David Beckham, 43 tuổi, đứng ở vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng năm 2018. Vị trí thứ 4 thuộc về ngôi sao 29 tuổi người Thụy Điển trên Youtube Felix Kjellberg, nổi tiếng nhờ những bức phác họa của anh. Đứng thứ 3 là diễn viên Idris Elba, 46 tuổi, với vai diễn ấn tượng trong The Wire and Luther. Jungkook, 21 tuổi, thành viên nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS, đứng ở vị trí số 2. Nam diễn viên chính của bom tấn 2018 Aquaman Jason Momoa, 39 tuổi, đứng đầu danh sách những người đàn ông có gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm vừa qua./.

