Chuyện Showbiz: Minh Hằng, Hoàng Yến “đá xéo” Thanh Hằng trong MV mới?

Minh Hằng vừa ra mắt MV "Niềm tin trong ta" với sự tham gia của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. MV không có sự "đối đầu" giữa hai huấn luyện viên 'The Face' như chờ đợi, Thay vào đó ở đoạn kết, 2 người đẹp cùng tranh giành một chiếc vương miện, nhưng bất ngờ buông bỏ để bắt tay và nở nụ cười ẩn ý. Phần nội dung này khiến nhiều khán giả suy đoán Minh Hằng - Hoàng Yến đang ngầm "đá xéo" Thanh Hằng sau kết quả không thuyết phục ở The Face 2018. (Ngoisao.net). BTS chính thức đưa công ty Big Hit bước chân vào Big 3 công ty giải trí huyền thoại của K-biz với mức lợi nhuận trong năm qua lên đến 196 triệu USD (Saostar). Sau những ngày căng thẳng, Justin Bieber và bà xã bị cánh săn ảnh bắt gặp khi vui vẻ ra phố, ăn trưa cùng nhau tại một quán ăn Nhật Bản ở California, Mỹ vào ngày 23/3 vừa qua. (VOV.VN). Nam tài tử Ji Chang Wook bất ngờ bị "gọi tên" trong scandal chấn động nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên công ty quản lý đã lên tiếng phủ nhận và đài SBS đã phải chính thức lên tiếng "xin lỗi" nam diễn viên (VOV.VN). Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe loạt quà mà con gái Sophie được tặng nhân dịp sinh nhật đầu tiên của bé. (Zing) Trong buổi gặp gỡ của ekip "Chị Mười Ba" với khán giả tại TP HCM, tối 23/3, "Chị Chanh" bất ngờ xuất hiện và thể hiện ca khúc "Hẹn gặp lại anh" khiến fan thích thú (VOV.VN). Trở lại với ca khúc "Spring", Park Bom cũng tích cực giao lưu với người hâm mộ sau thời gian dài ở ẩn. Mới đây cựu thành viên 2NE1 đã tổ chức fansign gặp gỡ fan và gửi đến những người ủng hộ những thông tin thú vị. Đáng chú ý là cô còn hứa sẽ tổ chức concert ở Việt Nam (Trí thức trẻ). Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xin lỗi MC Nguyên Khang vì “trò đùa tai hại”. Ngày 23/3, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ đăng tải thông tin kèm hình ảnh đoạn chat được cho là của MC Nguyên Khang tiết lộ đáp án của chương trình Confetti Việt Nam. Tuy nhiên, MC Nguyên Khang nhanh chóng đăng tải thông tin phản hồi về sự việc và cho rằng đây là việc đùa không đúng thời điểm, và cách đùa không hay này sẽ ảnh hưởng tới cả hai (Dân trí). Cuộc sống của Trương Hinh Dư - tình địch "Phạm Băng Băng" một thời bỗng rẽ ngang sang hướng ít ai ngờ khi cô bất ngờ thông báo lên xe hoa với sĩ quan quân đội Hà Tiệp. Vào ngày 23/3 vừa qua, cộng đồng mạng thông tin nàng "Lý Mạc Sầu" đã bí mật hạ sinh tiểu công chúa đầu lòng tuy nhiên quản lý của nữ diễn viên vẫn úp mở, chưa xác nhận chuyện này (Helino). Quán quân The Face 2018, Mạc Trung Kiên bất ngờ xuất hiện trên sàn diễn trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Seoul (VOV.VN). Sau khi vượt qua đại diện của 9 nước Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông,… để mang về cho mình giải thưởng Siêu sao mới châu Á thuộc khuôn khổ nhạc hội Hong Kong Asian Pop, Orange đã cho ra mắt MV "Tôi thất tình" (Saostar).

