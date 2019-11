Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 - Cơ hội giao lưu, phát triển ngành nghề

Sáng 22/11, tại Hà Nội, buổi họp báo "Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII - Năm 2019" với chủ đề "Đà Lạt và Hoa" đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự sự kiện có ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở TT&TT Lâm Đồng, và ông Hoàng Nhật Nam - Tổng đạo diễn chương trình khai mạc Festival hoa Đà Lạt năm nay.

Buổi họp báo "Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII - Năm 2019" được tổ chức tại Hà Nội.

Năm 2012, Đà Lạt đã được Thủ tướng Chính phủ chính thức công nhận là “Thành phố Festival Hoa Việt Nam”. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII – năm 2019 được tổ chức từ ngày 20 đến hết ngày 24/12/2019 tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng với chủ đề “Đà Lạt và Hoa”. Đây là lễ hội văn hóa du lịch đặc sắc mang tầm quốc gia và quốc tế, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, là thương hiệu lễ hội riêng của thành phố Đà Lạt.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII – năm 2019 có nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị của hoa và ngành hoa, thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi họp báo.

Trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần này có 12 chương trình lớn và đặc sắc, trong đó có 9 chương trình diễn ra trên địa bàn thành phố Đà Lạt như: Lễ khai mạc với chủ đề “Đà Lạt và Hoa” được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, không gian hoa ở khu vực hồ Xuân Hương, một số tuyến phố trung tâm và 5 làng hoa của thành phố Đà Lạt, qua đó chuyển tải thông điệp giới thiệu nét đẹp, phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, du lịch “An toàn, văn minh, thân thiện”; Hội thảo thúc đẩy liên kết sản xuất rau, hoa Đà lạt, công nghệ cao Đà Lạt - Lâm Đồng; Trưng bày triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế năm 2019 với sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nghệ nhân gắn với các hội thi “Hội tụ sắc màu Lan”...

Nhân dịp này, tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ đồng thời tổ chức Tuần Văn hóa Trà - Tơ lụa Lâm Đồng tại thành phố Bảo Lộc. Đây là một sự kiện văn hóa ngành nghề truyền thống của tỉnh, qua đó, nhằm thúc đẩy việc quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển ngành nghề sản xuất trà và tơ lụa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Đây còn là cơ hội để những người trồng, sản xuất, kinh doanh trà, trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa... được giao lưu, trao đổi, phát triển ngành nghề, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về vùng đất và con người xứ Trà B’Lao và thủ phủ tơ lụa Bảo Lộc.

Toàn cảnh buổi họp báo

Ngoài ra, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019 còn có hơn 30 chương trình hưởng ứng, chương trình phụ khác, do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia. Đặc biệt, hướng đến mục tiêu xã hội hóa công tác tổ chức lễ hội, nhiều chương trình của Festival Hoa Đà Lạt năm nay được các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, cá nhân đăng ký thực hiện...; Lễ hội còn thu hút sự tham gia của Tổng cục Du lịch Thái Lan, của một số địa phương đến từ Hàn Quốc...; Tỉnh Lâm Đồng sẽ vận động xã hội hóa từ 60% trở lên tổng kinh phí để thực hiện Lễ hội.

Điểm mới tại Festival Hoa lần này là tiểu cảnh giới thiệu các loại hoa đặc trưng, thế mạnh của Đà Lạt theo chủ đề từng ngày trên mặt hồ Xuân Hương và ở khu vực xung quanh hồ với mô hình độc đáo, mang nét đặc trưng riêng của thành phố Đà Lạt (trong đó có không gian hoa Tulip trên mặt hồ Xuân Hương do huyện Tean – Hàn Quốc thực hiện để tặng nhân dân và du khách đến với Lễ hội). Nhiều loại hoa tươi và cây lá trang trí mới, lạ có tính thương mại cao, có tiềm năng phát triển Đà Lạt - Lâm Đồng sẽ được Hiệp hội Hoa Đà Lạt kết hợp trưng bày trong không gian hoa nghệ thuật quanh hồ Xuân Hương.

Không gian hoa còn được mở rộng đến các công viên, tiểu cảnh, tuyến phố, khu dân cư, khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận với sự tham gia, đồng hành tích cực từ các doanh nghiệp, tổ chức và từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, vườn hoa thành phố Đà Lạt sẽ tiếp tục được đầu tư, thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để trở thành một công viên hoa độc đáo, hấp dẫn nhân dịp lễ hội.

Tham gia vào các hoạt động lễ hội, du khách sẽ được thưởng lãm những không gian hoa mang tính nghệ thuật cao, thưởng thức hương vị đặc sản địa phương tại Phố trà - cà phê - rượu vang, phiên chợ rau - hoa (trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm thương mại quốc gia); Đêm hội Rượu vang Đà Lạt, … tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tổng đạo diễn chương trình khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019, Hoàng Nhật Nam.

Để tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức các Ban chuyên môn (Ban an ninh; Ban tuyên truyền - quảng bá; Ban lễ tân - hậu cần; Ban tài chính và vận động tài trợ) để chỉ đạo và tổ chức triển khai các chương trình đảm bảo mục tiêu đề ra.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ hội, ngay từ đầu năm 2019, các cơ quan chức năng địa phương đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan, chủ động chỉ đạo đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch…, triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch; chỉ đạo đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, thường xuyên và kiên quyết chỉ đạo xử lý nạn “cò du lịch” và các hành vi tiêu cực khác làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng./.