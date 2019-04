Hôm nay khai hội Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2019

Hôm nay (12/4-tức ngày 8/3 âm lịch) Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền hùng năm 2019 chính thức khai hội. Với nhiều điểm mới hấp dẫn và sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh Phú Thọ, Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ tạo ấn tượng sâu sắc đối với du khách về viếng Tổ và tiếp tục là một trong những lễ hội mẫu mực của cả nước.

Hôm nay khai hội Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2019.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng được tỉnh Phú Thọ tổ chức cùng 3 tỉnh tham gia góp giỗ gồm: Cần Thơ, Nghệ An, Sơn La. Với mục tiêu xây dựng và tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng trở thành một trong các lễ hội mẫu của cả nước, tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo để đảm bảo lễ hội được tổ chức chu đáo, an toàn với phần Lễ trang nghiêm mang tính cộng đồng sâu sắc; phần Hội với các hình thức hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; kết hợp hài hoà giữa các hoạt động văn hoá dân gian truyền thống và hiện đại, tạo sức lan tỏa rộng rãi và sự hài lòng cho đồng bào, du khách thập phương về viếng thăm Mộ Tổ.

Hát xoan phục vụ du khách.

Bên cạnh những nội dung tổ chức như hàng năm, lễ Giỗ Tổ năm nay có thêm nhiều điểm mới. Nếu như trước đây, trước ngày chính Giỗ, các địa phương vùng ven Đền Hùng gồm thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao tổ chức dâng hương tưởng niệm các vua Hùng thì năm nay UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch để tất cả các huyện, thành, thị lần lượt tổ chức dâng hương tại Đền Hùng.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Đặc biệt nét mới được tỉnh Phú Thọ triển khai năm nay là việc định hướng, khuyến khích các gia đình trong toàn tỉnh chuẩn bị “mâm cơm tri ân” đầm ấm để tưởng nhớ và tri ân công đức tổ tiên. Đồng thời các địa phương trong tỉnh- nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương cũng đồng loạt tổ chức dâng hương cùng thời gian tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tại Đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh theo nghi lễ truyền thống.

Ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2019 cho biết: “Thông qua hệ thống Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tỉnh cũng tuyên truyền, vận động nhân dân đúng ngày 10/3 âm lịch, khi chủ lễ đọc chúc văn tại Đền Thượng thì các gia đình cũng soạn một mâm cơm theo đúng phong tục, tập quán đảm bảo trang trọng thực hiện nghi lễ tri ân các Vua Hùng và tổ tiên. Tỉnh cũng rất mong muốn, sang năm 2020 lễ giỗ sẽ do Trung ương đứng ra tổ chức, trong thời gian đó đồng bào cả nước chúng ta cũng như ở nước ngoài đúng thời khắc lễ dâng hương tại Đền Hùng mỗi gia đình cùng có mâm cơm thắp hương tri ân tổ tiên".

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Các hoạt động lễ hội bắt đầu diễn ra phục vụ du khách thập phương.

Năm nay, Ban Tổ chức quyết tâm tiếp tục giữ mục tiêu “5 không” tại Lễ hội, đó là: Không có người ăn xin, ăn mày; không ùn tắc giao thông; không chèo kéo khách và xảy ra tình trạng giá cả, dịch vụ mang tính "chặt chém"; không có những hành vi phản cảm trong lễ hội và không để mất vệ sinh môi trường ở khu vực lễ hội và các khu vực công cộng khác tại Đền Hùng. Tất cả đã sẵn sàng cho Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2019../.