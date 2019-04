Hơn 1.000 chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh lễ hội Đền Hùng 2019

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 - 10/3 năm Kỷ Hợi (tức từ ngày 12 - 14/4/2019).

Mặc dù ngày mai (14/4) mới là ngày lễ chính giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), nhưng hôm nay hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đền Hùng. Thời tiết khá oi bức nhưng không cản được bước chân của du khách thập phương đến dâng hương lễ Tổ.

Ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đền Hùng (trái) thông tin tại buổi họp báo chiều 13/4.

Ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đền Hùng thông tin tại buổi họp báo chiều nay cho biết, Đền Hùng thường mỗi ngày chỉ phục vụ được khoảng 500.000 lượt khách, nhưng những ngày lễ như thế này, số lượng người đổ về lên đến 1,5 - 2 triệu người nên không tránh khỏi tình trạng quá tải.

Để đảm bảo an ninh cho lễ hội, lực lượng công an, CSGT, bảo vệ, sinh viên tình nguyện được huy động tối đa, chốt tại nhiều điểm tại khu di tích, đặc biệt là lối chính lên các đền để đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở du khách không chen lấn xô đẩy và ưu tiên cho người già, trẻ em. Ông Dũng cho biết, BTC huy động gần 1.000 chiến sĩ công an, 100 chiến sĩ quân đội, 4.500 lượt tình nguyện viên tham gia bảo vệ an ninh cho lễ hội Đền Hùng năm nay.

Trước tình trạng chặt chém du khách mà một số cơ quan báo chí nêu, ông Dũng cho biết đó là điều không thể tránh khỏi dù tỉnh đã rất nỗ lực, có những bãi xe tự phát mà 3 đội liên ngành của tỉnh không thể kiểm soát hết.

Ông Dũng nói: "Họ lách luật và chúng tôi cũng đang cố gắng chấn chỉnh, kêu gọi đồng bào trên các hệ thống thông tin cố gắng tìm đến những bãi gửi xe có lực lượng chức năng để không bị hét giá".

Hàng vạn du khách đổ về Đền Hùng trước ngày giỗ Tổ 10/3 âm lịch.

Ông Dũng cũng thông tin, tỉnh tiếp tục triển khai "5 không": Không ùn tắc giao thông; không để kinh doanh, dịch vụ chặt, chém; không ăn xin, ăn mày; không có hành vi mang tính phản cảm; không mất vệ sinh ATTP.

Cũng theo ông Dũng, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuần bị cho Lễ giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mai đã hoàn tất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân về khu di tích.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay sẽ được tổ chức tại Đền Thượng vào lúc 6h ngày mai, nhằm tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy như mọi năm.

Phần Lễ gồm 6 hoạt động chính, trong đó Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức tại Đền Thượng ngày 10/3 năm Kỷ Hợi, tức ngày 14/4/2019 Cùng với lễ dâng hương được tổ chức trên Đền Thượng, các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn; tỉnh Phú Thọ có chủ trương vận động mỗi gia đình có một “mâm cơm tri ân” do gia đình tự chuẩn bị, đảm bảo trang nghiêm, đầm ấm để tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên chung của dân tộc vào thời điểm Chủ lễ đọc Chúc văn trên Đền Thượng.

BTC đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; chống ùn tắc, chen lấn, xô đẩy và đảm bảo an toàn giao thông; có các phương án cứu hộ, cứu nạn, ứng phó kịp thời trong mọi tình huống khi có sự cố xảy ra. Triển khai đưa vào hoạt động ứng dụng coong nghệ thông tin hướng dẫn người dân và du khách về giao thông, điểm tham quan, tour du lịch và các dịch vụ tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Đồng thời, công khai số điện thoại đường dây nóng tại các địa điểm xung quanh khu vực Đền Hùng để tiếp nhận nhanh nhất thông tin phản ánh của Nhân dân và du khách./.