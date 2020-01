“Miss Global Her Beauty” là cuộc thi Hoa hậu chui, mang giá trị ảo

Chung kết cuộc thi “Miss Global Her Beauty” diễn ra ngày 5/1 tại khách sạn Crowne Plaza (Hà Nội) với sự tham gia của 30 thí sinh. Thành phần ban giám khảo được giới thiệu gồm có: người mẫu Hạ Vy, diễn viên Phan Thanh Huyền, nhà báo Minh Thúy, Nguyễn Thu Trang (bà chủ một hãng mỹ phẩm),… Ốc Thanh Vân và Thái Dũng đảm nhận vai trò MC.

Dù cuộc thi chỉ có 30 thí sinh tham dự nhưng lại có đến 8 giải phụ được trao và đều được gọi là Hoa hậu. Cụ thể, đó là các danh hiệu: Hoa hậu khả ái, Hoa hậu thân thiện, Hoa hậu áo dài, Hoa hậu thời trang, Hoa hậu ảnh, Hoa hậu nhân ái, Hoa hậu trí tuệ và Hoa hậu được yêu thích nhất. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng có tới 3 giải Á hậu được trao cùng một giải Hoa hậu.

Hình ảnh tại Miss Global Her Beauty 2020. (Ảnh: Tuổi trẻ&Pháp luật)

Trên sân khấu của cuộc thi, bảng điện tử đã hiện rõ các thông tin như: Vòng chung khảo Miss Global Her Beauty 2020; Nhà tài trợ kim cương Global Her Beauty; Đồng tài trợ The Gnartan, Hương Queen…

Được biết nhà tài trợ kim cương cuộc thi "Global Her Beauty" là công ty gắn với tên tuổi của doanh nhân Nguyễn Thu Trang. Doanh nhân này từng được biết đến là chủ công ty TS Việt Nam, liên quan đến lô hàng 11 tỉ đồng không rõ nguồn gốc hồi tháng 10/2017.

Được gọi là một cuộc thi Hoa hậu với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưng có lẽ ít ai biết những danh xưng của cuộc thi đều chỉ mang giá trị ảo.

Theo đó, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết, đây là một cuộc thi hoa hậu không có giấy phép, được tổ chức thi "chui", không được xác nhận. Cùng với đó, Thanh tra Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội và Công an quận Nam Từ Liêm cũng đã lập biên bản vụ việc.

Thời điểm cơ quan chức năng có mặt, cuộc thi vẫn diễn ra. Tuy nhiên, những người được trao giải không nhận được chứng nhận như dự kiến ban đầu. Đặc biệt, khi trao giải cho các ngôi vị cao nhất, hai MC của cuộc thi đều tuyệt đối không nhắc đến danh hiệu.

Giám đốc sở Văn hoá Thể thao Hà Nội Tô Văn Động chia sẻ, chiều nay, Thanh tra Sở VHTT sẽ mời BTC cuộc thi "Miss Global Her Beauty" để làm việc. Tuy nhiên căn cứ vào các quy định của pháp luật, dự kiến sẽ phạt đơn vị này 49 triệu đồng vì các hành vi phạm./.