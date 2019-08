“Muôn vàn tình thương yêu“-Chương trình rung động hàng triệu con tim

Tối 21/8, cầu phát thanh - truyền hình “Muôn vàn tình thương yêu”, một Chương trình chính luận - nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, 50 năm toàn Đảng toàn dân toàn quân ta thực hiện Di chúc của Người đã được diễn ra tại 3 điểm cầu: Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội), khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) và khu Di tích Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Chương trình chính luận - nghệ thuật "Muôn vàn tình thương yêu" đã diễn ra vào tối 21/8 tại 3 điểm cầu Hà Nội - Nghệ An và TP.HCM.

Đến dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và nhiều uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và các đại biểu dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội

Tại bàn thờ Bác Hồ trong không gian Phòng truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các lãnh đạo thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình tại điểm cầu Hà Nội.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, các Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải, Trần Minh Hùng, Ngô Minh Hiển cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên các đơn vị trực thuộc VOV.

Các vị đại biểu trang nghiêm làm Lễ tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu TPHCM, dự chương trình có: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Tại điểm cầu Nghệ An có ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Các vị đại biểu tại điểm cầu Nghệ An

Chương trình còn vinh dự được đón tiếp các vị khách quốc tế, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera, đoàn Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba, do ông Carlos Rafael Miranda Martinez, Ủy viên BCH Trung ương Đảng cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba dẫn đầu và đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

"Muôn vàn tình thương yêu" là chương trình cầu phát thanh - truyền hình mang tính Chính luận - Nghệ thuật quy mô lớn trên toàn quốc đầu tiên được Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh. 3 miền Bắc – Trung – Nam cùng chung bản hoà ca về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời là đất nước được thống nhất, non sông liền một dải.

Tiết mục "Từ Làng Sen" tại điểm cầu TP.HCM.

Chương trình có kết cấu, kịch bản chặt chẽ, xúc động. Sự phối hợp nhịp nhàng, nhuần nhuyễn giữa 3 điểm cầu tạo nên một câu chuyên xuyên suốt, khắc hoạ rõ nét cuộc đời và những phẩm chất đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, người con của vùng quê nghèo xứ Nghệ, không cam chịu cảnh nước mất nhà tan, nhân dân lầm than đói khổ, đã ra đi tìm đường cứu nước.

Suốt cả cuộc đời của Người đã vì nước, vì dân, trước khi về với thế giới người hiền, Người đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho dân tộc. Tất cả tình yêu thương và lời căn dặn được Người trao gửi cho thế hệ mai sau trong Bản Di chúc thiêng liêng bất hủ.

Trên sân khấu ở điểm cầu Nghệ An, ca sĩ Quế Thương cùng tốp múa thể hiện ca khúc "Trông cây lại nhớ đến Người" (sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận)

“Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng...Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Đó là những lời cuối cùng trong Di chúc thiêng liêng của Người.



Nửa thế kỷ qua, nhân dân Việt Nam đã phấn đấu để thực hiện những điều Bác căn dặn trong Di chúc, coi đó là kim chỉ nam dẫn lỗi, chỉ đường để đưa Cách mạng đến thắng lợi.

Trong Chương trình chính luận - nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” những nội dung đó được xâu chuỗi lại bằng những thước phim tư liệu ghi lại những thời khắc linh thiêng trong lịch sử của dân tộc, những câu chuyện kể của các nhân chứng và bằng chính sức mạnh truyền cảm của nghệ thuật.

3 vở kịch ngắn trong chương trình đã gây xúc động mạnh với người xem.

Gây xúc động mạnh nhất với khán giả chính là 3 vở kịch ngắn khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hết mực yêu nước, thương dân, yêu thương con người. Người chăm lo xây dựng Đảng, tình đồng chí, sự đoàn kết, gương mẫu trong Đảng. Người yêu cầu “mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Vở kịch "Đêm giao thừa" là dòng hồi tưởng của đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác về lần cùng Bác đến chúc Tết gia đình chị Tín - một người phụ nữ góa chồng nghèo nhất Thủ đô. Đêm giao thừa chị vẫn phải đi gánh nước thuê để có tiền mua bánh chưng cho các con. Khi trở về, Bác rất buồn, Bác nói với các đồng chí lãnh đạo - khi đó đến chúc Tết Người, rằng “Đảng cầm quyền mà để người dân nghèo hết chỗ để nghèo thì đó là lỗi của Đảng với nhân dân”.

Vở kịch "Nỗi đau" tái hiện thời khắc Bác Hồ thấy trăn trở, khó khăn nhất khi đưa ra quyết định có giảm án tử hình cho Trần Dụ Châu (Cục trưởng Cục Quân nhu phạm tội tham ô tài sản) hay không. Người đã tự nhận mình và các lãnh đạo có lỗi khi không kịp thời khuyên răn, để cán bộ tham ô, hư hỏng. Trước lời van xin của vợ Trần Dụ Châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Bác làm cách mạng rất nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ khó khăn như việc mà Bác phải quyết định trong việc này". Sau hồi trăn trở, dù rất xót xa, Bác vẫn ký quyết định y án tử với Trần Dụ Châu.

Vở kịch “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi viết Di chúc, Người luôn chăm lo xây dựng Đảng, tình đồng chí, giữ gìn sự đoàn kết, gương mẫu trong Đảng. Người luôn dặn dò phải biết phê bình, đúng lúc, đúng cách. Khán giả xúc động rơi nước mắt khi xem cảnh Bác Hồ nói với thư ký Vũ Kỳ: "Chú về tắt điện chứ đừng tắt đài của Bác. Bác muốn trong nhà có tiếng người".

Những câu chuyện từ nhiều năm trước nhưng tư tưởng vẫn còn rất thời sự về vấn đề xử lý cán bộ tham nhũng hay Đảng viên phải là những người gương mẫu, trung thành với lý tưởng Cách mạng, hết lòng phục vụ nhân dân. Đó cũng là những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà đến nay chúng ta vẫn học tập, làm theo và thực hiện.

“Tôi rất xúc động khi được xem những tư liệu cũ, được nghe giọng nói của Bác Hồ, đặc biệt là biết được những thời khắc lịch sử, những trăn trở, day dứt của Bác khi phải đưa ra quyết định đối với người đồng đội, đồng chí của mình. Khi phải phê bình, kỷ luật những người đồng đội, đồng chí của mình, dù rất đau lòng nhưng Bác vẫn phải làm để có thể đưa cách mạng tới thành công như ngày hôm nay”, bà Trần Thị Ngọc, khán giả Hà Nội chia sẻ.

Khán giả tại điểm cầu TP HCM theo dõi những vở kịch được diễn trực tiếp trên sân khấu Nhà hát VOV.

Cùng với phần chính luận – nghệ thuật, các tiết mục âm nhạc, văn nghệ đặc sắc hát về Bác, về Đảng, về đất nước cũng gây nhiều xúc động cho người xem, người nghe. Trong đó, có những màn hợp xướng hùng tráng, thiết tha được các nghệ sĩ nổi tiếng cùng cất lên ở cả 3 điểm cầu Truyền hình – Phát thanh xuyên suốt chiều dài đất nước như: “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Từ làng Sen”, “Dấu chân phía trước”, “Trông cây lại nhớ đến Người”, “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”, “Bài ca hy vọng”, “Tự nguyện”, "Người là niềm tin tất thắng", "Hát về Người"…; có những ca khúc vừa sáng tác riêng cho chương trình như bài hát “50 năm theo lời Bác dạy” (Nhạc: Đức Trịnh, Lời thơ: Nguyễn Thế Kỷ).

Việc đong đếm, tính toán để làm sao cho những giai điệu âm nhạc xuất hiện trong từng thời điểm tạo được hiệu ứng cao nhất, đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào, đó cũng là thành công lớn của chương trình, bồi đắp thêm tình cảm sâu sắc của nhân dân với vị lãnh tụ kính yêu.



“Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ “xúc động”. Chưa có chương trình nào chúng tôi được dự mà lại cảm động như ngày hôm nay. Cảm động nhất là những thước phim, bài hát về Bác. Chúng tôi tự soi mình đã làm được đến đâu và sẽ cố gắng bảo ban con cháu làm theo lời căn dặn của Bác”, bà Nguyễn Thị Tường Hiển, ở Kim Mã, Hà Nội chia sẻ.

Bà Dương Thị Hồng Thuỷ, khán giả ở TP.HCM cũng cho biết: “Chương trình rất hấp dẫn, mang lại cho người xem nhiều cảm xúc và tôi cảm thấy rất tự hào khi mình là người con thành phố mang tên Bác”.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư lên tặng hoa và chúc mừng các nghệ sĩ.

Trong suốt 50 năm qua và mãi mãi về sau, trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều chưa nguôi niềm tưởng nhớ, nỗi tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ. Chương trình “Muôn vàn tình thương yêu” đã thể hiện tình cảm của nhân dân cả nước đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, là nhịp cầu nối để thế hệ hôm nay và mai sau khắc sâu và thực hiện di nguyện của Bác: đoàn kết, đồng lòng, phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; để hai tiếng "Việt Nam – Hồ Chí Minh" sẽ luôn vang lên kiêu hãnh, tự hào trong lòng mọi người dân trong nước và trên thế giới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên tặng hoa các nghệ sĩ tại điểm cầu Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đại diện Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị chúc mừng thành công của đêm diễn tại điểm cầu Kim Liên - Nam Đàn.

Còn tại bến Nhà Rồng, lãnh đạo TPHCM và Đài Tiếng nói Việt Nam lên chúc mừng các nghệ sĩ đóng góp vào sự thành công của Chương trình.

Chương trình chính luận - nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” do PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN trực tiếp chỉ đạo; Nhà báo Trần Đăng Tuấn xây dựng kịch bản; Nhà báo - NSƯT Lê Thụy làm Tổng đạo diễn cùng sự tham gia của hơn 200 nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Ca múa Dân gian Nghệ An, Vũ đoàn Âu Cơ, Vũ đoàn Bạch Dương, Vũ đoàn Phương Việt, Dàn hợp xướng Người Sài Gòn…; sự phối hợp sản xuất của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An.

Chương trình đã được truyền hình trực tiếp trên các Kênh: VTC1, VTC3, VTC10, Vietnam Journey, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An (NTV) và nhiều Đài phát thanh – truyền hình trong cả nước; được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng: VOV1, VOV2, VOV3, VOV4 được phát trực tuyến trên các báo điện tử: VOV.VN, VTC News, trang điện tử VOVWORLD.VN và ứng dụng VOV Media./.

