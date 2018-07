Nhan sắc 25 người đẹp phía Bắc lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

Tối 22/7, đêm Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã chính thức diễn ra tại Cửa Lò, Nghệ An. Sau các vòng thi trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội, BGK đã tìm ra 25 thí sinh miền Bắc vào vòng chung kết. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Tâm, SBD 378, sinh năm 2000, TP.HCM. Thí sinh Chu Thị Minh Trang, SBD 018, sinh năm 1993, Hải Phòng. Thí sinh Phạm Ngọc Hà My, SBD 127, sinh năm 1996, Hà Nội. Phan Cẩm Nhi, SBD 077, sinh năm 2000, Đà Nẵng. Vũ Thị Thanh Thanh, SBD 245, sinh năm 1997, Phú Thọ. Lê Thanh Tú, SBD 146, sinh năm1996, Hà Nội. Nguyễn Thị Khánh Linh, SBD 088, sinh năm 1997, Hà Nội. Bùi Thị Yến Nhi, SBD 096, sinh năm 1997, Đồng Tháp. Vũ Thị Tuyết Trang, SBD 392, sinh năm 1994, Hà Nội. Phạm Ngọc Linh, SBD 569, sinh năm 1995, Hà Nội. Hà Thanh Vân, SBD 356, sinh năm 1993, Cao Bằng. Trần Ngọc Lâm, SBD 548, sinh năm 1996, Yên Bái. Bùi Phương Nga, SBD 486, sinh năm 1998, Hà Nội. Đặng Thị Trúc Mai, SBD 295, sinh năm 1998, Bến Tre. Phạm Thị Minh Châu, SBD 335, sinh năm 1996, Hải Phòng. Phạm Thị Luyến, SBD 202, sinh năm 1995, Quảng Ninh. Vũ Hương Giang, SBD 462, sinh năm 1995, Hải Phòng. Nguyễn Phương Anh, SBD 118, sinh năm 1999, Quảng Ninh. Lại Quỳnh Giang, SBD 278, sinh năm 1996, Hà Nội. Hoàng Thị Bích Ngọc, SBD 232, sinh năm 1999, Phú Thọ. Nguyễn Hoài Phương Anh, SBD 256, sinh năm 1999, Hà Nội. Nguyễn Hoàng Bảo Châu , SBD 169, sinh năm 2000, Hà Nội. Đinh Phương Mỹ Duyên, SBD 069, sinh năm 1996, Nghệ An. Trần Thị Ngọc Bích, SBD 008, sinh năm 1999, Hà Tĩnh. Trần Tiểu Vy, SBD 138, sinh năm 2000, Quảng Nam./.

Tối 22/7, đêm Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã chính thức diễn ra tại Cửa Lò, Nghệ An. Sau các vòng thi trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội, BGK đã tìm ra 25 thí sinh miền Bắc vào vòng chung kết. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Tâm, SBD 378, sinh năm 2000, TP.HCM. Thí sinh Chu Thị Minh Trang, SBD 018, sinh năm 1993, Hải Phòng. Thí sinh Phạm Ngọc Hà My, SBD 127, sinh năm 1996, Hà Nội. Phan Cẩm Nhi, SBD 077, sinh năm 2000, Đà Nẵng. Vũ Thị Thanh Thanh, SBD 245, sinh năm 1997, Phú Thọ. Lê Thanh Tú, SBD 146, sinh năm1996, Hà Nội. Nguyễn Thị Khánh Linh, SBD 088, sinh năm 1997, Hà Nội. Bùi Thị Yến Nhi, SBD 096, sinh năm 1997, Đồng Tháp. Vũ Thị Tuyết Trang, SBD 392, sinh năm 1994, Hà Nội. Phạm Ngọc Linh, SBD 569, sinh năm 1995, Hà Nội. Hà Thanh Vân, SBD 356, sinh năm 1993, Cao Bằng. Trần Ngọc Lâm, SBD 548, sinh năm 1996, Yên Bái. Bùi Phương Nga, SBD 486, sinh năm 1998, Hà Nội. Đặng Thị Trúc Mai, SBD 295, sinh năm 1998, Bến Tre. Phạm Thị Minh Châu, SBD 335, sinh năm 1996, Hải Phòng. Phạm Thị Luyến, SBD 202, sinh năm 1995, Quảng Ninh. Vũ Hương Giang, SBD 462, sinh năm 1995, Hải Phòng. Nguyễn Phương Anh, SBD 118, sinh năm 1999, Quảng Ninh. Lại Quỳnh Giang, SBD 278, sinh năm 1996, Hà Nội. Hoàng Thị Bích Ngọc, SBD 232, sinh năm 1999, Phú Thọ. Nguyễn Hoài Phương Anh, SBD 256, sinh năm 1999, Hà Nội. Nguyễn Hoàng Bảo Châu , SBD 169, sinh năm 2000, Hà Nội. Đinh Phương Mỹ Duyên, SBD 069, sinh năm 1996, Nghệ An. Trần Thị Ngọc Bích, SBD 008, sinh năm 1999, Hà Tĩnh. Trần Tiểu Vy, SBD 138, sinh năm 2000, Quảng Nam./.