Nhan sắc Hoa hậu Việt Nam trong 10 năm qua

Các hoa hậu trong 10 năm trở lại đây không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn tích cực các hoạt động giải trí, xã hội - từ thiện đáng ngưỡng mộ.

Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010

Ngọc Hân sinh năm 1989. Cô được biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Tham gia showbiz từ năm 16 tuổi, với kinh nghiệm trình diễn chuyên nghiệp trên các sàn diễn thời trang, cô nàng luôn biết cách tạo ra sự nổi bật khi xuất hiện trước khán giả.

Thế nhưng, nhan sắc lúc bấy giờ của Ngọc Hân lại không được đánh giá cao vì cô hơi đen và không hợp gu người Việt. Vì lẽ đó, việc cô đăng quang năm đó đã gây ra khá nhiều tranh cãi trong dư luận. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về kết quả, và cho rằng cô là 'người quen', đã từng đi diễn người mẫu và tham gia nghệ thuật từ trước.

Hoa hậu Ngọc Hân

Hiện tại, theo thời gian, Ngọc Hân ngày càng trở nên xinh đẹp hơn và cô đã chứng minh cho khán giả thấy mình là người xứng đáng với chiếc vương miện cao quý ấy.

Đến thời điểm này, Ngọc Hân đã đạt đến những dấu son trong sự nghiệp bên cạnh thành đạt trong công việc kinh doanh. Từ nhỏ, Ngọc Hân đã có niềm đam mê với thời trang. Cô biết vẽ từ năm hai tuổi và biết may vá từ năm lớp hai.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2013, Ngọc Hân bắt đầu thiết kế thời trang. Khoảng 4 năm gần đây, người đẹp dành nhiều tâm huyết cho việc thiết kế áo dài. Cô thường ra mắt các bộ sưu tập gắn liền với văn hoá của các nước trên thế giới đồng thời mang sản phẩm đi biểu diễn ở nhiều chương trình giao lưu.

Ngọc Hân bên hôn phu Phạm Phú Đạt.

Hoa hậu Ngọc Hân hiện đang có mối tình đẹp như mơ bên hôn phu Phạm Phú Đạt. Cả hai đã tổ chức lễ dạm ngõ từ tháng 11/2019 và lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 3/2020 nhưng phải hoãn lại vì Covid-19. Khi đưa ra quyết định này, cô và bạn trai hơi buồn một chút nhưng nhanh chóng thông suốt vì không muốn khách mời khó xử. Chính Ngọc Hân cũng nhận được nhiều thiệp mời của bạn bè lúc này nhưng ngại đi vì dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hoa hậu muốn đám cưới thực sự là ngày vui, mọi người tham dự với tâm lý thoải mái, vui vẻ nhất.

Đặng Thu Thảo - Hoa hậu Việt Nam 2012

Là hoa hậu Việt Nam đầu tiên xuất thân từ miền Tây Nam Bộ, Đặng Thu Thảo được nhiều người yêu mến ngay từ khi đăng quang bởi vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng và được mệnh danh là 'thần tiên tỷ tỷ'. Cô nàng nói không với scandal, nhan sắc ngày càng trở nên rạng rỡ sau đăng quang.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo.

Sau khi lập gia đình, Đặng Thu Thảo gần như rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động giải trí. Cô hiện đang có một gia đình hạnh phúc bên người chồng doanh nhân, cô con gái Sophie và sắp chào đón thêm một thành viên mới.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Hoa hậu Việt Nam 2014

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, hành trình nhan sắc của Kỳ Duyên luôn có sự thay đổi rõ rệt và "thăng hạng" theo từng năm. Khoảnh khắc đăng quang của cô gái gốc Nam Định thời điểm đó gây ra nhiều tranh cãi. Cô có một gương mặt bầu bĩnh "thuần" Á Đông và bị chê "kém sắc" hơn so với Á hậu Huyền My khi đó. Tuy nhiên, chiều cao ấn tượng, sự khéo léo và duyên dáng trong giao tiếp ứng xử với mọi người xung quanh của người đẹp lại được đánh giá cao.

Hoa hậu Kỳ Duyên.

Có thể nói rằng trong số các Hoa hậu Việt Nam thì Kỳ Duyên là một hoa hậu có cá tính "trội", khác biệt nhất. Đăng quang khi chỉ mới 18 tuổi, chưa từng va vấp, cho nên khi hào quang đến quá nhanh đã khiến Kỳ Duyên mắc một số lỗi gây xôn xao dư luận.

Cô từng suýt bị tước vương miện khi hút thuốc nơi công cộng, thay đổi hoàn toàn đường nét gương mặt vì phẫu thuật thẩm mỹ, cho đến liên tục khoe thân trên mạng xã hội... Bên cạnh đó, cô còn vướng tin đồn yêu đồng giới với người mẫu Minh Triệu. Tuy vậy, đối diện trước sóng gió, 9X Nam Định vẫn giữ thái độ sống bình thản, lạc quan.

Sau đó, nàng hậu đã tự nghiệm và biết cách tiết chế, chấn chỉnh bản thân khá nhiều để rồi trở lại với một hình tượng mạnh mẽ nhưng có phần sắc lạnh. Hiện tại, người đẹp đang khá thành công với vai trò người mẫu và nhiều lần đảm nhận vị trí vedette trên các sàn diễn thời trang lớn.

Đỗ Mỹ Linh - Hoa hậu Việt Nam 2016

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh đã gặp phải nhiều ý kiến tranh cãi về nhan sắc. Một số khán giả cho rằng cô sở hữu vẻ ngoài như một hotgirl, không phù hợp với danh hiệu hoa hậu. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng với gương mặt xinh đẹp, học thức tốt, "chân dài" xứng đáng với thành tích này. Sau cuộc thi, Đỗ Mỹ Linh dần khẳng định được vị trí của mình trong lòng fan và trở thành biểu tượng nhan sắc mãi không quên.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Bên cạnh hình ảnh đẹp, cô còn gây dấu ấn bởi những hoạt động thiện nguyện. Thậm chí, nhiều khán giả ưu ái gọi Đỗ Mỹ Linh với danh xưng “hoa hậu quốc dân”

Đỗ Mỹ Linh được xem là một trong những hoa hậu ngoan hiền trong suốt 2 năm đương nhiệm. Tuy nhiên chính tính cách đó đã khiến người đẹp không ít lần bị chê là nhạt nhòa trong giới showbiz.

Hiện cô đã trở thành gương mặt đại diện, đại sứ hình ảnh cho nhiều tổ chức, nhiều sự kiện tầm cỡ và có nhiều đóng góp trong hoạt động xã hội.

Trần Tiểu Vy - Hoa hậu Việt Nam 2018

Là một cô gái có sắc vóc nổi bật, khuôn mặt khả ái cùng với sự chân thành, hiền lành Tiểu Vy đã xuất sắc đoạt ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2018 khi vừa tốt nghiệp cấp ba. Hiện tại, cô là sinh viên Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Hoa hậu Tiểu Vy.

Sau hơn một năm “đội vương miện" với nhiều hoạt động thiện nguyện và tham gia rất nhiều sự kiện thì dấu ấn lớn nhất của cô là khi lọt Top 30 Miss World và Top 5 Hoa hậu Nhân ái Thế giới. Tiểu Vy cũng đã xuất sắc “ẵm" luôn giải Best Face of The year trong sự kiện Elle Beauty Awards 2020.

Đến nay, Tiểu Vy gần như được lòng hầu hết khán giả bởi sắc vóc hơn người. Cô đã dần "lột xác" và được khen ngợi với hình ảnh sexy, quyến rũ và cũng ngày càng trưởng thành. Những thiết kế xuyên thấu hoặc cut-out táo bạo được cô nàng diện với tần suất nhiều hơn nhằm tôn đường cong cơ thể, giúp cô trở nên quyến rũ, hấp dẫn hơn.