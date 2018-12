Những vụ chia tay ồn ào nhất Hollywood năm 2018

Tin nữ chính phim Twilight Kristen Stewart và thiên thần Victoria Secret 28 tuổi Stella Maxwell lan truyền sau khi cánh phóng viên bắt gặp Kristen nắm tay stylist Sara Dinkin đi ăn sáng ở Los Angeles ngày 20/12 vừa qua. Cả 2 vẫn giữ liên lạc nhưng quyết định tốt nhất là nên gặp gỡ người mới. Ngày 4/12, nữ rapper Cardi B bất ngờ thông báo quyết định ly hôn chồng Offset hi con gái mới 4 tháng tuổi dù trước đó vài ngày cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau. "Bố già" Robert De Niro và vợ Grace Hightower chia tay nhau sau hơn 2 thập kỷ bên nhau. Họ đã có 2 đứa con là Elliott, 20 tuổi và Helen, 6 tuổi. Grace Hightower là vợ thứ ba của De Niro sau Diahnne Abbott và Toukie Smith. Sao phim 'Game of Thrones' Natalie Dormer chia tay chồng chưa cưới Anthony Byrne sau 11 năm yêu nhau. Cặp đôi và quen nhau khi tham gia bộ phim The Tudors vào năm 2007. Giữa tháng 11, ca sỹ - diễn viên – DJ thừa kế tập đoàn Hilton, Paris Hilton bất ngờ chia tay và hủy hôn với Chris Zylka nhưng cô hàng vẫn giữ lại chiếc nhẫn đính hôn trị giá 2 triệu USD. Nữ ca sỹ Ariana Grande và Pete Davidson đã chính thức chia tay hồi tháng 10 vừa qua sau 5 tháng hẹn hò. Nguồn tin này cũng cho biết, lí do chia tay của cả hai xuất phát từ việc cả Ari lẫn Pete đều nhận thấy “đây chưa phải là thời gian thích hợp để tình cảm của họ phát tiến xa hơn nữa”! Bên cạnh đó, nguồn tin cũng cho hay, mối quan hệ của cả hai nghệ sĩ đã “kết thúc một cách lãng mạn”. Trước đó, Ariana Grande và rapper Mac Miller, 26 tuổi lặng lẽ cắt đứt mối quan hệ tình cảm vào tháng 5. Tài tử “Trân Châu Cảng” Ben Affleck chia tay bạn gái Lindsay Shookus sau hơn 1 năm hẹn hò. Cặp sao đã cố duy trì tình cảm nhưng không thể vì đều đặt gia đình, con cái riêng lên trên hết. Sao phim Step Up Channing Tatum chia tay vợ Jenna Dewan tháng 4/2018, sau 9 năm sống chung. Tình yêu của cả hai dành cho nhau chưa hề thay đổi nhưng họ muốn đi hai con đường khác nhau ở hiện . Jennifer Aniston ly hôn với Justin Theroux hồi tháng 2 sau 7 năm yêu nhau và 2 năm rưỡi chung sống. Aniston từng cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân với người chồng thứ hai nhưng không thành công. Nhưng theo nhiều nguồn tin cho biết Theroux không chấp nhận việc Aniston vẫn còn lưu luyến chồng cũ là Brad Pitt. Sau 10 năm gắn bó và có với nhau hai người con, cặp đôi siêu mẫu Alessandra Ambrosio và triệu phú Jamie Mazur quyết định đường ai nấy đi vào tháng 3. Sau 6 tháng bên nhau, Emma Watson công bố chia tay bạn trai là nam diễn viên của loạt phim Glee đình đám Chord Overstreet. Siêu mẫu Gigi Hadid chia tay Zayn Malik hồi tháng 3 sau 2 năm bên nhau. Họ nhiều lần cãi vã vì Zayn luôn là người sống hướng nội, trái với Gigi thường giao thiệp bên ngoài, có quan hệ rộng và yêu thích chốn showbiz. Nữ diễn viên Amber Heard đã chia tay bạn trai tỷ phú Elon Musk tuy nhiên doanh nhân 46 tuổi khẳng định họ vẫn là bạn trong khi Công chúa Mera của Aquaman cũng khẳng định họ vẫn giữ sự thân thiết và quý mến dành cho nhau./

Tin nữ chính phim Twilight Kristen Stewart và thiên thần Victoria Secret 28 tuổi Stella Maxwell lan truyền sau khi cánh phóng viên bắt gặp Kristen nắm tay stylist Sara Dinkin đi ăn sáng ở Los Angeles ngày 20/12 vừa qua. Cả 2 vẫn giữ liên lạc nhưng quyết định tốt nhất là nên gặp gỡ người mới. Ngày 4/12, nữ rapper Cardi B bất ngờ thông báo quyết định ly hôn chồng Offset hi con gái mới 4 tháng tuổi dù trước đó vài ngày cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau. "Bố già" Robert De Niro và vợ Grace Hightower chia tay nhau sau hơn 2 thập kỷ bên nhau. Họ đã có 2 đứa con là Elliott, 20 tuổi và Helen, 6 tuổi. Grace Hightower là vợ thứ ba của De Niro sau Diahnne Abbott và Toukie Smith. Sao phim 'Game of Thrones' Natalie Dormer chia tay chồng chưa cưới Anthony Byrne sau 11 năm yêu nhau. Cặp đôi và quen nhau khi tham gia bộ phim The Tudors vào năm 2007. Giữa tháng 11, ca sỹ - diễn viên – DJ thừa kế tập đoàn Hilton, Paris Hilton bất ngờ chia tay và hủy hôn với Chris Zylka nhưng cô hàng vẫn giữ lại chiếc nhẫn đính hôn trị giá 2 triệu USD. Nữ ca sỹ Ariana Grande và Pete Davidson đã chính thức chia tay hồi tháng 10 vừa qua sau 5 tháng hẹn hò. Nguồn tin này cũng cho biết, lí do chia tay của cả hai xuất phát từ việc cả Ari lẫn Pete đều nhận thấy “đây chưa phải là thời gian thích hợp để tình cảm của họ phát tiến xa hơn nữa”! Bên cạnh đó, nguồn tin cũng cho hay, mối quan hệ của cả hai nghệ sĩ đã “kết thúc một cách lãng mạn”. Trước đó, Ariana Grande và rapper Mac Miller, 26 tuổi lặng lẽ cắt đứt mối quan hệ tình cảm vào tháng 5. Tài tử “Trân Châu Cảng” Ben Affleck chia tay bạn gái Lindsay Shookus sau hơn 1 năm hẹn hò. Cặp sao đã cố duy trì tình cảm nhưng không thể vì đều đặt gia đình, con cái riêng lên trên hết. Sao phim Step Up Channing Tatum chia tay vợ Jenna Dewan tháng 4/2018, sau 9 năm sống chung. Tình yêu của cả hai dành cho nhau chưa hề thay đổi nhưng họ muốn đi hai con đường khác nhau ở hiện . Jennifer Aniston ly hôn với Justin Theroux hồi tháng 2 sau 7 năm yêu nhau và 2 năm rưỡi chung sống. Aniston từng cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân với người chồng thứ hai nhưng không thành công. Nhưng theo nhiều nguồn tin cho biết Theroux không chấp nhận việc Aniston vẫn còn lưu luyến chồng cũ là Brad Pitt. Sau 10 năm gắn bó và có với nhau hai người con, cặp đôi siêu mẫu Alessandra Ambrosio và triệu phú Jamie Mazur quyết định đường ai nấy đi vào tháng 3. Sau 6 tháng bên nhau, Emma Watson công bố chia tay bạn trai là nam diễn viên của loạt phim Glee đình đám Chord Overstreet. Siêu mẫu Gigi Hadid chia tay Zayn Malik hồi tháng 3 sau 2 năm bên nhau. Họ nhiều lần cãi vã vì Zayn luôn là người sống hướng nội, trái với Gigi thường giao thiệp bên ngoài, có quan hệ rộng và yêu thích chốn showbiz. Nữ diễn viên Amber Heard đã chia tay bạn trai tỷ phú Elon Musk tuy nhiên doanh nhân 46 tuổi khẳng định họ vẫn là bạn trong khi Công chúa Mera của Aquaman cũng khẳng định họ vẫn giữ sự thân thiết và quý mến dành cho nhau./