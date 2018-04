Rộn ràng không khí đón Tết Bun Pi May tại Sơn La

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của nhân dân các dân tộc Lào, các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La, đã tổ chức nhiều hoạt động để các em lưu học sinh đón Tết vui vẻ trong không khí đầm ấm thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Cùng với việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Việt và các môn chuyên ngành cho lưu học sinh Lào, nhiều nhà trường đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các em.

Chương trình văn nghệ chào mừng Tết Bun Pi May tại trường đại học Tây Bắc.

Hàng năm, vào các dịp như Tết Bun Pi May, Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, các nhà trường đều tổ chức gặp mặt, giao lưu, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tổ chức tặng quà cho các lưu học sinh Lào.

Sinh viên Ăm Pha Văn Phôm Sạ Vắt, trường Đại học Tây Bắc phấn khởi nói, "hôm nay là Tết Bun Pi May của Lào, nhà trường đã tổ chức cho lưu học sinh, chúng em cảm thấy rất vui và phấn khởi, đỡ nhớ nhà, coi như Việt Nam là ngôi nhà thứ 2 của mình".

Sinh viên Lếch Sụ Thon Kẹo Vị Lay, trường Đại học Tây Bắc hào hứng cho biết, "Em may mắn vì có 5 năm được chơi Tết Bun Pi May ở Việt Nam. Xa nhà nhưng em không thấy chán bởi ở đây có các thầy cô đã quan tâm đến chúng em, đã tổ chức Tết như thế này làm cho chúng em vui mừng.

Để chuẩn bị cho lưu học sinh đón Tết Bun Pi May, ngay từ những ngày đầu tháng tư, các nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo cho lưu học sinh Lào có sân chơi bổ ích để vui chơi, luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe và giao lưu với các sinh viên Việt Nam.

Lễ buộc chỉ cổ tay của các lưu học sinh Lào.

Dù mới sang học ở Việt Nam năm đầu hay một vài năm thì cũng như sinh viên Việt Nam, mỗi dịp lễ, tết là thời điểm các em lưu học sinh luôn hướng về những người thân yêu nơi quê nhà.

Ông Đỗ Hồng Đức, trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Tây Bắc cho biết, chúng tôi thấu hiểu cảm giác của các lưu học sinh Lào mỗi dịp Tết về và khi các em ở xa nhà, chính vì vậy chúng tôi cũng tìm cách để chia sẻ cuộc sống tinh thần với các em bằng cách tổ chức lễ Tết Bun Pi May - Tết cổ truyền của các em một cách trang trọng, chu đáo.

Đây là việc làm rất truyền thống của nhà trường để làm thế nào đó giúp các em có một cái Tết ý nghĩa, trọn vẹn và cảm giác xa nhà của các em sẽ vợi bớt, và chúng tôi cũng bên cạnh các em để chia sẻ Tết cổ truyền Bun Pi May).

Tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, các lưu học sinh Lào cũng được nhà trường tổ chức cho đón Tết Bun Pi May theo đúng phong tục, tập quán, trong không khí rộn ràng lời ca, tiếng hát và điệu Lăm vông dìu dặt, say đắm lòng người.

Để chuẩn bị cho lễ buộc chỉ cổ tay, gia chủ thường làm một mâm lễ, gọi là mâm Khoẳn, gồm hoa, rượu, trứng, lợn, nước, cơm nếp và chỉ trắng được trang trí theo hình tháp, trên đỉnh cắm một cây nến vàng.

Với gương mặt rạng ngời hạnh phúc, mang trên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Lào, sinh viên Khun Sạ Mảy Lo Sạ Vẳn, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La nói, "Hôm nay là ngày Tết Bun Pi May, mặc dù em không được về nhà, em rất là nhớ nhà. Nhưng em được sự quan tâm của nhà trường, em được nhà trường tổ chức cho ngày Tết, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chúng em vơi đi nỗi nhớ nhà. Trong Tết Bun Pi May em xin gửi tới gia đình của em luôn luôn mạnh khỏe, may mắn.

Hiện nay, tỉnh Sơn La có bốn trường chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ quốc tế đào tạo lưu học sinh Lào, đó là: Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La và trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch với hơn 1.000 lưu sinh viên Lào theo học.

Mọi người lấy chỉ trên mâm và buộc cho người khác để cầu chúc cho nhau.

Theo quan niệm của người Lào, để những lời cầu chúc “có hiệu nghiệm”, trong ít nhất ba ngày, người được buộc phải để sợi chỉ trên tay, không được tháo chỉ vì bất cứ lí do nào.

Qua các hoạt động trong dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của nhân dân nước bạn Lào tại Sơn La đã góp phần nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, gắn bó hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung, giữa nhân dân Sơn La và nhân dân các tỉnh Bắc Lào nói riêng để mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.