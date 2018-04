Sẵn sàng Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng

Với chủ đề "Huyền thoại những cây cầu", Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 20h tối nay (30/4). Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong đêm khai mạc đang được chuẩn bị chu đáo.

Hai đội đầu tiên trình diễn pháo hoa trong đêm khai mạc là đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam và đội Surex Fiwor (Ba Lan). Năm nay, đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam sử dụng một giàn cao 60m với gần 4.000 quả pháo các loại được bắn lên bầu trời trên nền nhạc.

Trong khi đó với kinh nghiệm thi đấu và từng đoạt nhiều giải quốc tế về trình diễn pháo hoa, đội Surex Fiwor của Ba Lan sử dụng 5 tấn vật liệu, trong đó 1 tấn pháo, chủ yếu bắn ở tầm cao; hứa hẹn sẽ mang đến người xem những kỹ thuật trình diễn pháo hoa kết hợp ánh sáng lazer và giải pháp lập trình độc đáo, hòa quyện giữa âm nhạc và pháo hoa.

Ảnh minh hoạ.

Đến thời điểm này, cả 2 đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam và Ba Lan đã sẵn sàng cho đêm trình diễn phục vụ người xem.

Ông Huỳnh Ngọc Chính, Đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng Việt Nam cho biết: "Trong những lần cọ xát với các đội quốc tế, chúng tôi học hỏi từ họ rất nhiều. Dù thi đấu với các đội quốc tế đã có kinh nghiệm vài ba chục năm nhưng chúng tôi vẫn luôn tự tin. Chúng tôi tự hào là người Việt Nam, chúng tôi luôn cố gắng để bạn bè quốc tế biết chúng ta hiếu khách, chứ không phải tinh thần tranh đua".

Dự kiến sẽ có hàng vạn người đến Đà Nẵng thưởng thức trình diễn pháo hoa trong đêm khai mạc. Ngoài việc ban tổ chức đã hoàn thành lắp đặt khán đài 17.000 chỗ ngồi, đến thời điểm này, các khách sạn 2 bên bờ sông Hàn gần khu vực bắn pháo hoa đã được du khách đặt kín chỗ. Các khán đài đều được trang bị màn hình chiếu, giúp khán giả có thể theo dõi các chương trình diễn ra từ sân khấu chính dưới mọi góc nhìn một cách dễ dàng.

Sân khấu với các vòm cong đối xứng kết hợp với ánh sáng mô phỏng hình ảnh cầu Rồng - biểu tượng của thành phố Đà Nẵng hiện đại và cũng là biểu trưng cho những nhịp cầu nối nhiều văn hóa, lịch sử của 8 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự lễ hội pháo hoa năm nay.

Để bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trong những ngày diễn ra lễ hội, Công an thành phố Đà Nẵng huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức bảo vệ điểm bắn pháo hoa, bảo vệ khu vực khán đàn, phân luồng giao thông.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: " Chúng tôi bố trí lực lượng, phân công tất cả các chốt trọng điểm, tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn các phương tiện, điều chỉnh các tuyến đường vào trung tâm thành phố. Để phục vụ du khách xem pháo hoa, chúng tôi hướng dẫn các phương tiện theo các tuyến đường đã phân luồng, đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông"./.

TP HCM bắn pháo hoa kỷ niệm 43 năm ngày chiến thắng 30/4 VOV.VN -TP HCM sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa trong vòng 15 phút tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và tại Công viên văn hóa Đầm Sen Hai đội pháo hoa Việt Nam-Ba Lan sẵn sàng thắp sáng bầu trời Đà Nẵng VOV.VN - Tối 30/4, Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 khai mạc với màn trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam và đội Ba Lan.