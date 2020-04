Talkshow đầu tiên về lập nghiệp dành cho cộng đồng LGBT lên sóng

Chương trình "Bí mật hạnh phúc" - talkshow đầu tiên về hành trình lập nghiệp, câu chuyện thành công dành cho cộng đồng LGBT sẽ chính thức lên sóng vào 22h30 chủ nhật hằng tuần trên kênh HTV7.

Sau thành công của chương trình Come Out - Bước ra ánh sáng và Real Life - Sống thật, "Bí mật hạnh phúc" tiếp tục hành trình tạo lập những không gian mở để cộng đồng LGBT cất lên tiếng nói khẳng định mình, đồng thời truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh. Bởi bên cạnh những người tự tin với bản ngã, con người thật của mình để sống với đam mê và thành công, vẫn còn đâu đó các bạn trẻ lạc lối, đang co mình lại trước vòng xoáy cuộc đời.

"Bí mật hạnh phúc" không phải talkshow hướng nghiệp đơn thuần, mà là nơi cộng đồng LGBT ngồi lại với nhau, chia sẻ câu chuyện vượt lên số phận, hành trình nỗ lực chạm đến thành công. Mỗi số phát sóng với hai khách mời - là những người đã có thành công nhất định với nghề mình chọn, trong vai trò cố vấn, họ định hướng cho hai bạn trẻ còn loay hoay với đam mê, thiếu tự tin thể hiện năng lực của bản thân và đang gặp nhiều khó khăn khi định hướng tương lai.

"Bí mật hạnh phúc" tập 1 mời đến hai cố vấn: đạo diễn chuyển giới YunBin và nhà thiết kế thời trang cao cấp Kan Nguyễn (Nguyễn Huỳnh Ngọc Tân). Ở thời điểm hiện tại, hai cố vấn không chỉ nổi tiếng trong cộng đồng LGBT bởi hạnh phúc viên mãn trong tình yêu, mà còn có những thành công nhất định trong lĩnh vực cả hai theo đuổi./.