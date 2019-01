Toàn cảnh đêm diễn vở kịch hát “Hoa lửa Truông Bồn“

Tối 21/1, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản dân ca xứ Nghệ tiếp tục giới thiệu và trình diễn vở kịch hát “Hoa lửa Truông Bồn”. Đến dự có Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ, đồng thời cũng là người viết kịch bản cho vở kịch hát "Hoa lửa Truông Bồn". "Hoa lửa Truông Bồn" tái hiện trang sử anh hùng, đầy máu lửa, gian khó; tình yêu nước, yêu quê hương, yêu thương con người vô bờ bến; tinh thần lạc quan cách mạng; ý chí chiến đấu ngoan cường của quân và dân Nghệ An những năm chống xâm lược Mỹ. Bối cảnh sân khấu chính, cũng là không gian chính diễn ra các tình huống kịch, là tọa độ lửa Truông Bồn nằm trên tuyến đường chiến lược 15A, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. “Hoa lửa Truông Bồn” tập trung khắc họa hình tượng Tiểu đội 2 và các thành viên của Tiểu đội 2, Đại đội TNXP 317 thuộc Tổng đội TNXP Nghệ An ở thời khắc ác liệt, sinh tử nhất của cuộc chiến tranh. Những cảnh đời vui tươi, lạc quan, trong sáng; tình yêu trai gái, dù kìm nén, cũng đã nở nụ hoa đầu tiên như hoa mua Truông Bồn dưới mưa bom bão đạn kẻ thù. Những cuộc chiến đấu san lấp hố bom, phá bom nổ chậm, di chuyển thương binh, tử sĩ, đạn dược, đưa đón hàng ngàn đoàn xe, đoàn quân vào mặt trận, trở về hậu phương. Đêm sinh hoạt văn nghệ trước khi một số đội viên chia tay đơn vị để sáng mai về hậu phương vào học các trường trung cấp, cao đẳng và xây dựng mái ấm riêng. “Hoa lửa Truông Bồn” gồm 4 cảnh, từng đoạn cảnh mở ra hồi ức của các chiến sĩ thanh niên xung phong của Tiểu đội 2, Đại đội TNXP 317 thuộc Tổng đội TNXP Nghệ An nhớ về một thời hoa lửa tại địa danh Truông Bồn. Hồi ức trở lại từ giấc mơ nhớ về những đồng đội kề vai sát cánh của cựu TNXP. Câu chuyện tình đầy đau thương khi nữ TNXP biết tin người yêu cô đã hi sinh ngoài chiến trường. Hay mối tình đầy lãng mạn trong đêm trăng tại Truông Bồn. Cao trào của vở diễn là cuộc chiến đấu cuối cùng của các nhân vật trong Tiểu đội 2 trên cung đường ác liệt sáng ngày 31 tháng 10 năm 1968, dưới bom đạn tàn khốc của máy bay Mỹ. Mười ba trong số mười bốn chiến sỹ của “Tiểu đội thép”, “Tiểu đội cảm tử”, “Tiểu đội cọc tiêu sống” đã anh dũng hy sinh trên mặt đường khi họ chỉ còn cách ngày hòa bình phía trước mấy giờ đồng hồ nữa. Hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc... đã đem đến khung cảnh chân thực của vở diễn. Công chúng xem vở diễn có lúc lặng đi, xúc động trào rơi nước mắt; cũng có lúc cười vui dí dỏm, vỡ òa cảm xúc. Những cung bậc tình cảm ái, ố, hỉ, nộ được tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn viên khai thác tài tình, hợp lý, tạo hiệu quả nghệ thuật đầy ấn tượng. Xem vở diễn “Hoa lửa Truông Bồn”, người xem cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh anh dũng, chiến công phi thường của bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta những năm chống Mỹ xâm lược trên đất Nghệ An, đặc biệt là ở Tọa độ lửa Truông Bồn; khơi dậy niềm tự hào, biết ơn của thế hệ hôm nay với các thế hệ đi trước đã lấy máu xương, mồ hôi, nước mắt và cả tuổi thanh xuân giành và giữ độc lập, tự do, độc lập, thống nhất cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ lên tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ./.

