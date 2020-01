Trấn Thành hoảng khi Quang Trung từng bị đánh hội đồng đến ngất xỉu

Tuần này, chương trình "Tôi Tuổi Teen" đem đến cho khán giả những góc nhìn mới, những suy nghĩ tích cực, những tư duy sâu sắc để tìm và thực hiện ước mơ cũng như đam mê của mình. Trong tập 10, ước mơ và đam mê trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp của cậu bé Thanh Hải là những câu chuyện truyền cảm hứng cho các bạn đồng trang lứa. Hơn nữa, những khó khăn của Thanh Hải gặp phải trong quá trình trở thành quán quân của chương trình “Vua Đầu Bếp Nhí” khiến MC Trấn Thành không cầm được nước mắt.

Thanh Hải và mẹ

Gia đình của Thanh Hải phát hiện em bị vẹo cột sống từ nhỏ và phải tiến hành cuộc phẫu thuật theo yêu cầu của bác sĩ để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau khi tiến hành cuộc đại phẫu thì hiện tại trong người của Thanh Hải có khoảng 23 con ốc vít. Bên cạnh đó, với căn bệnh vẹo cột sống khiến Thanh Hải rất khó theo đuổi nghề đầu bếp chuyên nghiệp và điều này làm cho chị Ngọc Thanh lo lắng rất nhiều. Hiện tại, Thanh Hải phải kiêng chạy nhảy, hoạt động quá sức, khuân vác những vật nặng.

Với vấn đề đam mê nấu ăn, trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp của Thanh Hải, Cát Phượng nghẹn lòng: “Vậy bây giờ đam mê nấu ăn của con, con còn “nung nấu” nữa không?”. Thanh Hải không do dự: “Chắc chắn vẫn còn ạ. Con vẫn muốn theo đuổi những thứ mà con đã theo đuổi từ rất lâu rồi”. MC Trấn Thành xúc động trước câu nói vô cùng dứt khoát của Thanh Hải: “Chú Thành chỉ muốn nói con như thế này! Chúng ta sẽ phải đón nhận một sự thật mà mình không thay đổi được điều đó và chúng ta phải đón nhận chúng bằng cách của chúng ta! Một cách mà chúng ta có thể điều khiển và kiểm soát được nó đi đúng hướng của chúng ta!”.

Tiếp tục trong phần Talkshow, MC Trấn Thành và Cát Phượng vô cùng thắc mắc rằng Thanh Hải đã gặp và có những chuyện gì trong quá khứ mà khiến em ấy có thể trưởng thành trong suy nghĩ, trong từng câu nói như vậy. Càng bất ngờ hơn khi Thanh Hải tiết lộ bản thân từng bị bạn bè trêu chọc là bê đê khi còn đi học. Thanh Hải chia sẻ: “Con không biết diễn tả như thế nào về tính của con. Trong lớp con hợp chơi với các bạn nữ hơn, một phần nữa là sở thích nấu ăn của con, suy nghĩ của con. Cho nên trong lớp, các bạn trêu chọc con bê đê”. Thanh Hải cảm thấy buồn khi các bạn đã nghĩ sai về mình và thêm “hiệu ứng đám đông” khiến những bạn còn lại trong lớp đều có suy nghĩ như vậy. Cuối cùng bị các bạn xa lánh.



Đồng cảm với câu chuyện của Thanh Hải, Quang Trung hỏi: “Từ ngữ các bạn dùng hay các việc mà các bạn làm với em, hành động nào khiến em tổn thương nhất?”. Thanh Hải ngập ngừng trả lời với một giọng nói khá buồn: “Em nghĩ hành động các bạn xa lánh khiến em bị tổn thương nhất. Các bạn kiểu như là cho em vòng tròn riêng của mình và trong vòng tròn đó chỉ có em”. Chính vì có sở thích nấu ăn, không thích bóng đá hay là chơi trò chơi robot như các bạn nam khác nên mọi người đã nghĩ sai về em.

Quang Trung

Nghẹn lòng trước chia sẻ của Thanh Hải, nữ khách mời Cát Phượng xúc động chia sẻ về một câu chuyện của cậu con trai Bom cũng gặp vấn đề tương tự. Cậu con trai Bom của Cát Phượng cũng bị các bạn trong lớp trêu chọc là bê đê vì có làn da trắng và các bạn xa lánh Bom. Nhưng Bom là một cậu bé mạnh mẽ, Bom không quan tâm nhiều đến chuyện đó và cậu con trai của Cát Phượng kết thân và đi chơi với các bạn lớp khác.

Sau câu chuyện của con trai được Cát Phượng chia sẻ, nữ khách mời dành lời khuyên cho Thanh Hải như một người mẹ khuyên con: “Con chỉ nên biết cơ thể của con đòi hỏi điều gì ở con và con chỉ cần biết con như thế nào là đủ, mẹ của con biết con như thế nào là đủ. Cho nên con không nên buồn những chuyện này. Cái đau khổ nhất của chúng ta là bị nặng nề bởi những lời nói thị phi của người khác”. MC Trấn Thành cũng đồng ý với chia sẻ của Cát Phượng: “Nếu mình buồn mãi thì minh sẽ không làm tốt được điều gì. Bây giờ mình thành công thì tự nhiên mình sẽ cho họ biết được câu trả lời”.

Chưa dừng lại ở đó, Thanh Hải đã từng chủ động xin mẹ đổi trường học vì cảm thấy mình không phù hợp với môi trường này. Ban đầu, chị Ngọc Thanh đã phản đối vi ngôi trường mà cậu con trai đang học lúc đó là một trong những ngôi trường tốt nhất. Nhưng sau một thời gian nhận ra được con trai của mình thật sự không phù hợp nên cuối cùng chị đã đồng ý cho Thanh Hải chuyển trường.

Thanh Hải có niềm đam mê sâu sắc với nấu ăn

Sau khi lắng nghe những vấn đề của bạn Thanh Hải, Quang Trung đồng cảm và thấu hiểu được cảm xúc của Thanh Hải rất nhiều. Khi MC Trấn Thành hỏi về quá khứ của mình, Quang Trung sẵn sàng chia sẻ: “Ngày xưa đi học, em nhận thấy được bản thân em có một điều gì đó khác với mọi người. Cho đến khi em dần có ý thức của bản thân nhiều hơn, em cảm thấy may mắn. May mắn khi em cảm thấy mình khác người ta, may mắn khi người ta đã không thích mình”.

Ngày xưa khi còn đi học, Quang Trung từng bị đánh hội đồng đến ngất xỉu trước cổng trường. Nhưng sau khi tự bản thân vượt qua mọi chuyện như vậy, Quang Trung nhận ra rằng những thứ xảy ra ở tuổi đi học đều rất nhỏ nhặt so với cuộc đời sau này của mình. Với hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi học thì bị bạn bè trêu chọc nhưng nam khách mời luôn tạo cho mình một suy nghĩ tích cực.

Quang Trung chia sẻ: “Trong tâm thức của anh chưa bao giờ có một cái suy nghĩ là cảm thấy mình đáng thương, nghèo khổ, chưa bao giờ anh có suy nghĩ rằng mình phải được yêu thương và quan tâm. Anh luôn có những suy nghĩ tích cực như mình có thể biết nấu ăn, biết giặt đồ khi còn lớp 1 lớp 2. Cảm thấy bản thân mình có một khả năng đặc biệt”. Những suy nghĩ tích cực đó chính là động lực vô cùng hiệu quả giúp Quang Trung thành công như ngày hôm nay.

Trước những chia sẻ vô cùng ý nghĩa của Quang Trung khiến cho cậu bé Thanh Hải tự tin trông thấy rõ. MC Trấn Thành vui mừng: “Sự khác biệt chính là một món quà em ạ. Khác biệt không phải là bị mà khác biệt chính là được. Một khác biệt đẹp đẽ, hay ho, thú vị, chứ đừng khác biệt vì mình tệ nhất”.

Trước những ước mơ và đam mê với nấu ăn và định hướng trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp của Thanh Hải, chương trình dành tặng cho cậu bé “đầu bếp nhí” này một món quà vô cùng đặc biệt. Món quà bất ngờ đó chính là Thanh Hải sẽ được gặp và nấu ăn với một thần tượng của mình, một đầu bếp chuyên nghiệp, vô cùng giỏi và nổi tiếng đã khiến cho cậu bé Thanh Hải không cầm được nước mắt./.