Triển lãm ảnh về cuộc sống đời thường ở Việt Nam tại Đức

Ngày 8/4 tại nhà văn hoá trung tâm thành phố Ransbach – Bausbach, nước Đức đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “My day – my country – My Cuture” do nhà nhiếp ảnh Vũ Thị Bích Hồng sáng lập.



Với 80 bức ảnh về cuộc sống đời thường tại các vùng miền Việt Nam, triển lãm đi sâu vào đời sống của những người lao động, những người nông dân và trẻ em nông thôn. Trong đó có 40 bức ảnh được tuyển chọn từ hàng ngàn bức ảnh thuộc dự án “My day - Ngày của em” đã được Bích Hồng thực hiện từ năm 2014 đến nay. 20 bức ảnh từ giáo sư người Đức Gebhad Schuele – với 20 năm giảng dạy và chụp hình tại Việt Nam và 20 bức ảnh từ Bích Hồng.

80 bức ảnh được triển lãm tại Đức

“My day – Ngày của em” là dự án sử dụng công cụ nhiếp ảnh để giúp trẻ em có cơ hội được thể hiện khả năng cũng như chia sẻ những câu chuyện đời thường của mình về cuộc sống xung quanh, gia đình, bạn bè, nhà trường , môi trường sống, văn hoá…. dành cho trẻ em dưới 15 tuổi “My day” đã thực hiện lần đầu tiên tại Xã Xuân Sơn, huyện Thọ xuân, tỉnh Thanh Hoá với 80 trẻ em tham gia và đạt gần 10.000 tấm ảnh trong thời gian 1 tháng.

Năm 2019, kết hợp với tổ chức “Teach for Việt Nam”, “My day” tiếp tục được thực hiện tại Tỉnh Tây Ninh với 70 em học sinh trong 2 trường Trung học trên địa bàn tỉnh và đã thu được hơn 1.000 tấm ảnh trong hơn 1 tháng thực hiện, hiện nay đang được triển lãm tại Nhà văn hoá Tỉnh Tây Ninh

Mỗi bức ảnh được chọn lọc từ dự án “My day” đều có những câu chuyện thú vị về cuộc sống đời thường của các em, ngoài việc hiểu thêm sự sinh động về văn hoá, thì các bức ảnh còn mang lại cho các em cơ hội khẳng định tiếng nói của mình trong cộng đồng cũng như khả năng nhiếp ảnh ảnh và trở thành đại sứ của quê hương mình.

“My day – My country – My cuture” (Ngày của tôi – Quê hương tôi – Văn hoá tôi” đã được triển lãm và trưng bày hơn 20 lần trong và ngoài nước, tại Thanh Hoá, thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu… và đây là lần thứ 5 “My day” được triển lãm tại nước Đức.

Phát biểu trong buổi lễ khai mạc. Ngài thị trưởng thành phố Ransbach – Baumsbach cho biết: “Dự án “My day” rất ý nghĩa với những hình ảnh thú vị về đất nước Việt Nam, làm gắn kết thêm mối quan hệ thân thiết giữa Bích Hồng, Giáo sư Grbhard Schueler với thành phố Ransbach – Bausbach và giữa 2 nước Việt – Đức. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để hình ảnh của 2 đất đến gần nhau hơn cũng như thân thiết hơn”.

Bích Hồng – người sáng lập và thực hiện dự án “My day” cho biết: Tôi muốn đánh thức tài năng tiềm ẩn trẻ em thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh và phát triển những kỹ năng này nhằm mục đích nuôi những hạt giống tốt cho thế hệ tiếp theo. “My day” giúp trẻ em tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. “My day” mang trẻ em ra thế giới và "My day" mang thế giới đến với trẻ em”./.

CTV/VOV.VN

