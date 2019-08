Váy cưới của NTK Phương My ra mắt ấn tượng ở New York, London

Chưa đầy một tuần, váy cưới của nhà thiết kế Phương My liên tiếp ra mắt tại các tiệm đồ cưới nổi tiếng tại New York và London. Sự kiện nhận được sự chú ý của giới thời trang khi đây là thương hiệu Việt hiếm hoi thành công trong việc mang sản phẩm ra nước ngoài, tham gia vào dòng chảy thời trang thế giới.

Ngày 1/8, Phương My Bridal chính thức được bán tại cửa hàng đồ cưới Mark Ingram Atelier, New York. Mark Ingram Atelier mở cửa từ năm 2002, và là một trong những cửa hàng đồ cưới hàng đầu dành cho các cô dâu cao cấp, sành điệu từ khắp mọi nơi trên thế giới.



Sau show New York Bridal Fashion Week hồi tháng 4 vừa qua, Mark Ingram đánh giá cao BST của Phương My và khẳng định sẽ là cửa tiệm đầu tiên bán đồ cưới của Phương My. Đó chính là tiền đề cho sự hợp tác giữa Mark Ingram Atelier và Phương My ngày hôm nay.



Chưa đầy một tuần sau đó, váy cưới của nhà thiết kế Việt tiếp tục được bán tại The Wedding Club, một trong những cửa hàng áo cưới thiết kế hàng đầu ở Anh, chú trọng vào chất lượng và kiểu dáng. Wedding Club độc quyền phân phối váy cưới tại Anh cho nhiều nhà thiết kế nổi tiếng như Zuhair Murad, Berta, Naeem Khan…

Phương My Bridal vẫn mang đậm chất Á Đông, được chăm chút từ đường may, chất liệu cho đến thiết kế.

Phương My Bridal là dòng sản phẩm cưới cao cấp của Phương My. Theo kế hoạch, BST cưới của Phương My sẽ được bán tại London, Milan, Washington DC, New York, San Francisco, Seoul và Thượng Hải, và sẽ nằm trong các cửa hàng đồ cưới lớn nhất của những thành phố này.

Phương My Bridal xuất hiện lần đầu tiên tại tuần lễ thời trang cưới New York Fashion Week Bridal 2019 hồi tháng 4 năm nay. Nhanh chóng được mở bán tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, Phương My trở thành thương hiệu Việt hiếm hoi trong lĩnh vực thời trang thành công trong việc mang sản phẩm ra nước ngoài và đều là những thị trường khó tính nhất nhì trên thế giới.

Mark Ingram, chủ sở hữu thương hiệu váy cưới Mark Ingram Atelier chụp hình cùng Phương My.

Các thiết kế của Phương My lấy cảm hứng lớn từ người phụ nữ châu Á, tôn vinh và ca ngợi vẻ đẹp mỏng manh, nữ tính nhưng đầy nhiệt huyết đặc trưng. Phương My chinh phục giới mộ điệu khi gửi tới một thông điệp mạnh mẽ về nữ quyền, thông qua những đường nét, màu sắc trang phục thể hiện vẻ đẹp trong bản lĩnh và cốt cách, đầy tinh tế nhưng cũng ngập tràn nghị lực của người phụ nữ Á Đông.

Với góc nhìn mới mẻ và sáng tạo, Phương My Bridal nhận được sự đánh giá tích cực của hàng loạt tờ báo uy tín về thời trang và đồ cưới tại Mỹ như New York Times, AP, WWD, Brides, Sfchronicle...Tờ New York Times ưu ái bình chọn Espoir là một trong những BST ấn tượng và nổi bật nhất trong New York Fashion Week Bridal, bên cạnh những tên tuổi danh giá trong ngành thời trang như Vera Wang, Reem Acra…

Phương My Bridal chính thức có mặt tại tiệm đồ cưới nổi tiếng tại London.

Hiện tại, Phương My Bridal đã trình diễn tại hơn 9 tuần lễ thời trang quốc tế khác nhau: New York Fashion Week năm 2019, Vancouver Fashion Week tại Canada 2018, Dubai Fashion Week tại Dubai 2017, Perth Fashion Festival tại Úc 2015, Asia Fashion Week tại Malaysia 2014, Blueprint fashion show tại Singapore 2014, NewYork Fashion Week event tại Newyork 2011, Tokyo Fashion Fuse show tại Nhật 2011, Black V San Francisco Fashion Show tại Mỹ 2011.

Phương My Bridal hiện đang có mặt tại 30 cửa hàng trên 20 quốc gia trên toàn thế giới như: Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Anh, Bỉ, Ireland, Dubai, Lebanon, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Jordan…/.