6 đạo diễn phim kinh dị rẽ hướng thành công sang thể loại siêu anh hùng

Trước khi thành công vang dội trong vai trò đạo diễn của bộ ba phim Người Nhện (Spiderman) ra mắt lần lượt các năm 2022, 2004, 2007 và Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Phù thủy tối thượng trong đa Vũ trụ hỗn loạn năm 2022), Sam Raimi cũng được nhiều người biết tới trong vai trò đạo diễn, biên kịch của nhiều bộ phim kinh dị, giật gân đình đám.

Tác phẩm nổi bật của Raimi trong thể loại này có thể kể đến: The Evil Dead (Ma Cây) phần I và II ra mắt năm 1981 và 1987; Blade (Săn Quỷ) ra mắt năm 1998. Ngoài ra, ông còn là nhà sản xuất của nhiều bộ phim kinh dị nổi tiếng khác, gồm: Don't Breathe (Sát Nhân Trong Bóng Tối, 2016); Crawl (Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần, 2019), The Grudge (Lời Nguyền, 2020)...

Tim Burton

Cái tên Tim Burton sẽ khiến khán giả nhớ tới các bộ phim giật gân, kỳ quái đặc trưng như Sleepy Hollow (Kỵ Sĩ Không Đầu, 1999); Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (Sweeney Todd: Gã thợ cạo ma quỷ trên phố Fleet, 2007), Dark Shadows (Lời Nguyền Bóng Đêm, 2012)....

Tim Burton cũng đồng thời là người đã tạo ra một Batman “huyền thoại” do Michael Keaton thủ vai trong hai bộ phim xuất sắc về Ngươi Dơi. Đó là Batman (1989) và Batman Returns (Người Dơi Trở Lại, 1992). Phần đầu tiên tái hiện câu chuyện gốc của nhân vật Bruce Wayne từ lúc cha mẹ bị sát hại và động lực để anh khoác lên mình bộ áo choàng đen. Phần 2 Batman Returns tập trung khai thác mối quan hệ bạn thù đầy phức tạp giữa Người Dơi và Miêu Nữ.

Zack Snyder

Khi nói đến Zack Snyder, cộng đồng mọt phim sẽ ngay lập tức nhớ đến DCEU (Vũ Trụ Mở Rộng DC) với các bộ phim siêu anh hùng: Man of Steel (Người Đàn Ông Thép, 2013); Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý, 2016) hay Zack Snyder's Justice League (Liên Minh Công Lý Phiên Bản Của Zack Snyder) ra mắt năm 2021.

Tuy nhiên, xuất phát điểm của Zack Snyder lại là thể loại kinh dị, giật gân. Phim đầu tay của Snyder trong vai trò đạo diễn là Dawn of the Dead (Bình minh của tử thần, 2004). Năm 2021, nhà làm phim này cũng gây chú ý khi hợp tác với Netflix sản xuất và ra mắt bộ phim kinh dị đề tài zombie Army of the Dead (Đội quân xác sống).

James Wan

James Wan được mệnh danh là ông hoàng kinh dị, là “cha đẻ” của các bộ phim hù dọa “jump-scare” cực kỳ ấn tướng. Gia tài phim ảnh của James Wan - với vai trò đạo diễn là các tác phẩm giật gân, kinh dị và được đánh giá cao: Saw (Lưỡi cưa, 2004); Dead Silence (Sự im lặng chết chóc, 2007); loạt phim Insidious (Quỷ quyệt, 2007), phần 1 và 2 của The Conjuring (Ám ảnh kinh hoàng). Ngoài ra Wan còn đóng vai trò nhà sản xuất của vô số các phim kinh dị, giật gân khác như: 3 phim điện ảnh về búp bê Annabelle, loạt phim The Nun (Ác quỷ ma sơ); hay M3GAN…

Lấn sân sang thể loại siêu anh hùng, James Wan ngay lập tức có được tác phẩm tỷ đô Aquaman: Đế Vương Atlantis thuộc Vũ trụ điện ảnh DC. Phần 2 của phim Aquaman and the Lost Kingdom cũng là dự án Wan ngồi ghế đạo diễn, dự kiến sẽ ra mắt những ngày cuối năm 2023.

David Sandberg

David Sandberg là nhà làm phim người Thụy Điển David Sandberg với 4 phim điện ảnh nổi bật trong sự nghiệp của mình. Trong đó có hai bộ phim thuộc thể loại kinh dị - Lights Out (Ác mộng bóng đêm, 2018) và Annabelle: Creation (Annabelle: Tạo vật quỷ dữ, 2017); hai bộ phim còn lại là: Shazam! (2019) và Shazam! Fury of the Gods (Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần, 2021) đều nhận được sự ủng hộ và yêu thích của phần đông khán giả.

Andy Muschietti

Andy Muschietti là nhà làm phim người Argentina với sự nghiệp điện ảnh ít ỏi nhưng cực kỳ chất lượng. Tài năng của Muschietti từng được đạo diễn “kinh dị, ma mị” Guillermo del Toro để ý tới khi ra mắt bộ phim ngắn Mama vào năm 35 tuổi. Năm 2013, Andy Muschietti cho ra mắt phim điện ảnh dài Mama, dựa trên phim bộ phim ngắn từng thực hiện. Thừa thắng xông lên, Andy Muschietti nhận lời làm đạo diễn cho bộ phim It (Gã Hề Ma Quái) - chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King, ra mắt năm 2017. Phim xuất sắc lọt vào top 4 bộ phim kinh dị có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Rẽ hướng sang thể loại phim siêu anh hùng, nhà làm phim người Argentina ký hợp đồng, “tái” hợp tác với Warner Bros và làm đạo diễn cho bom tấn Flash, sẽ ra mắt khán giả vào ngày 16/6/2023.