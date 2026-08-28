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50 năm về sau: Từ ca khúc được cover rộng rãi đến bản Việt chính thức

Thứ Sáu, 10:15, 28/08/2026
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VOV.VN - Sau thời gian được khán giả Việt biết đến qua nhiều bản cover và chuyển ngữ trên mạng xã hội, ca khúc Hoa ngữ 50 năm về sau đã hoàn tất thủ tục bản quyền để phát hành phiên bản tiếng Việt chính thức do Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh thể hiện.

Từ trước đến nay, 50 năm về sau đã được nhiều khán giả Việt biết đến qua các bản hát lại, chuyển ngữ và những đoạn nhạc được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các phiên bản này chưa được phát hành chính thức trên cơ sở bản quyền đầy đủ. Mới đây, ca khúc đã hoàn tất các thủ tục bản quyền quốc tế để có phiên bản tiếng Việt chính thức tại Việt Nam.

Theo thông tin từ đơn vị thực hiện, IC Music - đơn vị quản lý bản quyền tại Việt Nam - cùng đối tác nắm giữ bản quyền gốc tại Trung Quốc đã thống nhất quyền khai thác tác phẩm. Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh được lựa chọn thể hiện phiên bản chuyển ngữ tiếng Việt.

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Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh được đơn vị Trung Quốc lựa chọn thể hiện bản Việt chính thức của “50 năm về sau”. Ảnh: NVCC

Việc hoàn tất bản quyền giúp phiên bản Việt của 50 năm về sau có thể được phát hành chính thức trên các nền tảng, thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng những bản cover, chuyển ngữ hoặc nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội như trước.

Bản gốc 50 năm về sau gắn với giọng hát của nam ca sĩ Hải Lai A Mộc. Ca khúc thuộc dòng ballad, xoay quanh mong ước được đồng hành với người mình yêu từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến khi về già.

Tại Việt Nam, phần lời Việt do Đặng Thanh Tuyền chấp bút. Nội dung chuyển ngữ tiếp tục khai thác câu chuyện về sự gắn bó lâu dài trong tình yêu, với hình ảnh hai người cùng trải qua những thay đổi của cuộc sống và vẫn ở bên nhau khi mái tóc đã bạc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến bản quyền, Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh được lựa chọn thể hiện phiên bản Việt chính thức. Thông tin về dự án dự kiến được các bên liên quan công bố tại cả Việt Nam và Trung Quốc.

Thời gian qua, Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh từng xuất hiện cùng nhau trong một số sân khấu và sản phẩm song ca. Hai ca sĩ có màu sắc giọng hát khác nhau. Vicky Nhung sở hữu chất giọng sáng, thiên về cách xử lý tự sự, trong khi Chu Thúy Quỳnh có chất giọng trầm, dày hơn.

Trong phiên bản 50 năm về sau, ê-kíp dự kiến khai thác sự khác biệt về màu giọng của hai ca sĩ để thể hiện câu chuyện xuyên suốt ca khúc.

Nội dung bài hát bắt đầu từ một câu hỏi giản dị: sau 50 năm, người mình yêu ở hiện tại liệu có còn ở bên cạnh. Tác phẩm hướng đến hình ảnh hai người cùng đi qua tuổi trẻ, những thay đổi trong cuộc sống rồi vẫn đồng hành khi về già.

Trong bối cảnh nhiều ca khúc nước ngoài được khán giả Việt tiếp cận trước tiên qua các bản cover hoặc chuyển ngữ trên mạng xã hội, việc hoàn tất quyền khai thác trước khi phát hành phiên bản chính thức cũng cho thấy vấn đề tác quyền ngày càng được chú ý trong các dự án âm nhạc chuyển ngữ.

Phiên bản tiếng Việt của 50 năm về sau do Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh thể hiện dự kiến được giới thiệu tới công chúng trong thời gian tới. Thời điểm phát hành cụ thể và hình ảnh của dự án sẽ được công bố sau.

Hà Phương/VOV.VN
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